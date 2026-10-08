Sheinbaum rechaza acusación del PT sobre presión de EU a Morena rumbo a 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tildó de ‘absurda’ la acusación hecha por el dirigente del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, quien afirmó que Morena cedió a presiones de Estados Unidos para la designación de los coordinadores estatales de la 4T rumbo a la elección de 2027.

El petista aseguró que hubo presiones estadounidenses para que las eventuales candidaturas se definieran con base a una orientación política de centroderecha, lo cual, dijo, se demuestra con los perfiles políticos que fueron seleccionados.

Al tocarse el tema durante la conferencia de prensa, la mandataria comentó que estas acusaciones no tienen ningún sustento.

“No, es un absurdo. Realmente. No, no tiene ningún sustento lo que está diciendo”, declaró.

❌🗣️ Respecto a las declaraciones del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, sobre que Estados Unidos presionó en el proceso para designar a los coordinadores de Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que es absurdo y que la declaración no tiene algún sustento.#PT… pic.twitter.com/Y6QxJGBqo2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 8, 2026

Reafirmó su respaldo al método de encuesta que el partido utiliza para medir la popularidad de sus aspirantes y con base en ello definir a quiénes lo representarán en las boletas.

“Ya se sabe, pues a veces… Morena tiene un esquema. Todo esquema es perfectible, el de cualquier partido político. Pero Morena desde su formación tomó la decisión de que los coordinadores se eligieron por encuesta. Y pues es el resultado de las encuestas”, dijo.

Atribuyó las declaraciones de Anaya a una inconformidad de que sus apuestas para encabezar la representación de la alianza no fueran seleccionadas.

“Hay veces que pues no sale en la encuesta la persona que hubiera querido uno de los partidos políticos u otra persona. Y pues hacen estas interpretaciones que no tienen ningún sustento”, dijo.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Alberto Anaya Gutiérrez, advirtió el miércoles un corrimiento de Morena hacia el centro por presiones de Estados Unidos y, al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que ese instituto político compita solo en algunas entidades en 2027, sin que ello implique una ruptura con ese partido.

“Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centro derecha”, dijo a medios en la sede de la Cámara alta.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT