Asegura autoridades federales y de CDMX 266 máquinas tragamonedas en Cuauhtémoc e Iztapalapa

Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron 266 máquinas tragamonedas durante operativos realizados en establecimientos de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, como parte de investigaciones sobre la operación de estos equipos sin las licencias correspondientes.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se ejecutaron cinco órdenes de cateo, en las que fueron aseguradas 163 máquinas, mientras que otras 103 fueron decomisadas durante ocho verificaciones administrativas.

Las intervenciones derivaron de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia e investigación que permitieron identificar establecimientos donde operaban máquinas de juego sin los permisos correspondientes. Con los datos de prueba recabados, las autoridades obtuvieron las órdenes judiciales para intervenir los inmuebles.

En la alcaldía Cuauhtémoc, dos de los cateos se realizaron en establecimientos de la calle López, en la colonia Centro. En estos sitios fueron asegurados equipos de cómputo, monitores, dispositivos de videovigilancia, máquinas para extraer peluches y unidades de juego tipo pinball, entre otros objetos.

En Iztapalapa, las autoridades intervinieron dos inmuebles ubicados en las calles Santa María la Purísima y Cosmógrafos, en la colonia San José Aculco. Ahí decomisaron equipos con juegos integrados, máquinas tipo pinball, máquinas tragamonedas, pantallas, mobiliario y dinero en efectivo.

De manera paralela, personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México realizó ocho verificaciones en establecimientos ubicados en puntos como Arcos de Belén, la Glorieta de los Insurgentes, Plaza San Rafael y San Cosme, entre otros.

Durante las inspecciones, las autoridades solicitaron documentos para acreditar la legal procedencia de las máquinas. Al no presentarse la documentación requerida, aseguraron 103 equipos.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los equipos y objetos decomisados fueron trasladados a instalaciones de resguardo, donde permanecerán mientras continúan las investigaciones y los procedimientos correspondientes.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la coordinación metropolitana para combatir actividades ilícitas e impedir la operación de establecimientos irregulares, así como reducir factores de riesgo asociados con el delito entre las juventudes.

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