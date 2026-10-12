Finabien se mantiene como mejor opción para envío de remesas: Profeco

El titular de Profeco en la Mañanera de Sheinbaum.

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, destacó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que Financiera para el Bienestar se mantiene como la mejor opción para que los paisanos envíen dinero a sus familias vía transferencia, al ofrecer el mejor tipo de cambio: siete mil 301 pesos por cada 400 dólares.

En cuanto al monitoreo al precio de los combustibles, para este 9 de octubre ya se tiene cumplimiento de 87.7 por ciento de los establecimientos para que el diésel se comercialice por debajo de los 27 pesos.

En seguimiento a la Canasta Básica, destacó que el costo menor se encontró en una tienda comercial de Campeche, mientras que el más elevado se halló en Culiacán.

Información oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Para esta ocasión, se presentó un análisis a los productos que registraron cambios, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Uno de los hallazgos fue relativo a la papa, que experimentó una disminución de 13.9 por ciento, al encontrarse hasta en 50.31 pesos por kilo.

Por el contrario, el jitomate y la cebolla se encarecieron: la cebolla y el jitomate, con incrementos de 23 y 30.2 por ciento, respectivamente.

Destacó que en la edición de este mes de la Revista del Consumidor se realizó un estudio a 43 productos de cereal, en el que se analizó su contenido neto, aporte nutrimental, azúcares, grasas.

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FGR