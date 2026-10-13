Senado ratifica a Lydia Antonio de la Garza como Embajadora de México en Perú

Senado de la República (fondo) ratificó nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú.

El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 101 votos, el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú, quien fue propuesta ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La ratificación de De la Garza como Embajadora es un paso más en la normalización de las relaciones entre México y Perú, interrumpidas durante casi nueve meses por diferencias políticas relacionadas con el asilo concedido a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez y el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.

Destacan amplia trayectoria de nueva Embajadora

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, resaltó la experiencia de la funcionaria, quien cuenta con más de 25 años de servicio en el Servicio Exterior Mexicano (SEM), destacó el legislador.

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Lydia Antonio de la Garza, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

De acuerdo con el senador, la trayectoria de Lydia Antonio de la Garza incluye responsabilidades en política exterior, comercio internacional, atención consular y derechos humanos, además de labores en las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía.

Hasta antes de su nombramiento como embajadora, ocupaba el cargo de directora ejecutiva B del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

Murat Hinojosa destacó que la nueva representante tendrá la tarea de impulsar la agenda bilateral y recuperar espacios de cooperación entre ambos gobiernos.

Aspecto durante Sesión Ordinaria en la Cámara de Senadores en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Entre los objetivos, mencionó reactivar el Consejo de Asociación Estratégica, fortalecer el diálogo político y ampliar los intercambios comerciales y de inversión a través de la Alianza del Pacífico.

En tanto, durante el debate, el senador Gerardo Fernández Noroña respaldó la llegada de una diplomática de carrera y vinculó el acercamiento entre los dos países con la situación jurídica de Pedro Castillo, detenido desde diciembre de 2022.

El legislador afirmó que un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas calificó como arbitraria la detención del exmandatario. Sostuvo, además, que durante el proceso se vulneró el debido proceso y no se respetó el fuero presidencial que, a su juicio, le correspondía.

Una mujer con una bandera de Perú, en fotografía ilustrativa. ı Foto: Reuters

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza, embajadora de México en Perú?

Lydia Antonio de la Garza estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y cursó una maestría en Estudios Diplomáticos en el Instituto Matías Romero.

En la Secretaría de Economía estuvo a cargo de supervisar la operación de tratados comerciales con más de 50 países y participó en las negociaciones y la puesta en marcha inicial del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lydia Antonio de la Garza, en fotografía de archivo. ı Foto: X de la funcionaria

¿Por qué rompieron relaciones diplomáticas México y Perú?

México y Perú rompieron relaciones diplomáticas en noviembre de 2025, después de que el gobierno mexicano otorgó asilo a Betssy Chávez, quien permaneció en la residencia de la embajada mexicana en Lima a la espera de un salvoconducto para salir del país.

Las autoridades peruanas consideraron que la decisión constituía una injerencia en sus asuntos internos.

El conflicto también estuvo marcado por las críticas del gobierno mexicano al encarcelamiento de Castillo, quien fue detenido tras intentar disolver el Congreso peruano en diciembre de 2022.

Los dos países anunciaron el restablecimiento de sus relaciones el 7 de agosto de 2026, aunque el gobierno de Sheinbaum mantuvo su postura sobre el caso del expresidente.

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