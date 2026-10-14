Afirman que trabajadores del IMSS votaron por el ‘no’ en consulta salarial

Tras la jornada de consulta entre trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), primeros reportes afirman que ganó el “no” a la propuesta de incremento salarial del 6.8 por ciento.
De acuerdo con Reforma y La Jornada, los trabajadores disidentes consiguieron que se impusiera el rechazo al aumento tras la consulta convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTSS).
Previamente, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informó que al corte a las 19:00 horas habían participado 282 mil trabajadores en la consulta sobre la revisión salarial, lo que equivale a alrededor del 60 por ciento del total de personas con derecho a voto.
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cehr