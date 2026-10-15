Dictan prisión preventiva a ‘El Junior’, líder de célula criminal vinculada con ‘Los Rusos’

Eliceo Valente Ramírez, alias “El Junior”, identificado como líder de una célula criminal vinculada con “Los Rusos”, permanecerá en prisión preventiva por su presunta participación en delitos relacionados con armas y narcóticos, mientras un juez determina si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó cargos por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de drogas. Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal su detención y ordenó la medida cautelar.

Por su parte, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la resolución sobre su situación jurídica quedó pendiente.

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El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), formuló la imputación correspondiente.

En Acapulco, Guerrero, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, compañeros de @SSPCMexico y @SEMAR_mx en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado de Guerrero detuvieron a Eliceo V N , alias “El Junior”, líder de una célula criminal… pic.twitter.com/RPmsFTCNmH — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 11, 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar) capturaron a Ramírez días atrás en Acapulco, Guerrero, con apoyo de autoridades estatales, como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad federal.

Valente Ramírez, conserva la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial emita una sentencia condenatoria.

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MSL