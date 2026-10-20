¿Cuál es la cadena del acta de nacimiento y dónde la encuentro?

Un acta de nacimiento impresa en braille, en una fotografía ilustrativa.

El acta de nacimiento es uno de los documentos oficiales para acreditar la identidad y nacionalidad de las personas en México. Además de contener datos personales, como el nombre completo, la fecha y el lugar de nacimiento, cuenta con elementos que permiten comprobar su autenticidad, entre ellos la cadena del acta y el identificador electrónico, que pueden generar dudas al gestionar algún trámite.

Aunque ambos elementos sirven para autenticar el documento, no son lo mismo y es importante saber distinguirlos. Por eso, en La Razón de México te compartimos lo que debes saber al respecto.

¿Qué es la cadena del acta de nacimiento?

Las copias certificadas del acta de nacimiento contienen un código de verificación, también conocido como cadena del acta en el Sistema de Verificación de Actos Registrales.

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Se trata de una serie de 20 dígitos ubicada en la parte inferior izquierda del acta de nacimiento, y permite “verificar la autenticidad de los datos contenidos en el formato expedido”, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.

Cadena de acta del acta de nacimiento. ı Foto: Especial

Asimismo, la dependencia federal encargada de la política interior explica que el código de verificación se asigna de forma electrónica por los sistemas del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), y vincula el acta de nacimiento con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada persona registrada.

No debe confundirse con el identificador electrónico, otra serie numérica ubicada en la parte superior derecha, sobre del código de barras. Este elemento sirve para identificar y controlar las impresiones del documento.

Identificador electrónico del acta de nacimiento. ı Foto: Especial

Conviene revisar que el documento contenga correctamente la información personal , entre ellos el nombre completo, la fecha, el lugar de nacimiento, la CURP y los datos de filiación.

En caso de detectar un error en cualquier dato, las aclaraciones y correcciones deben tramitarse ante el Registro Civil o en línea, a través de la Plataforma Nacional del Registro Civil.

¿Cómo obtener una copia certificada del acta de nacimiento en línea?

Si no tienes una copia reciente del acta de nacimiento o necesitas descargar el documento, puedes consultar la plataforma de trámites del Registro Civil, en la que posible consultar los trámites disponibles según la entidad federativa.

Para obtener una copia digital del acta de nacimiento es necesario contar con una cuenta Llave MX, además de tener a la mano la CURP o los datos de la persona registrada: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento.

Si la información es correcta, podrás continuar con las opciones de pago disponibles para concluir con el trámite en línea, aunque el costo varia por entidad. Posteriormente, podrás descargar la copia certificada en formato PDF para conservarla o imprimirla.

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cehr