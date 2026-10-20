Sindicato de Salud exige pruebas sobre supuesto robo de medicamentos por trabajadores

La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA) demandó a la secretaría del ramo presentar pruebas del supuesto robo de medicamentos donde estén involucrados empleados del sector, y lamentó que, con ello, se pretenda justificar la ineficiencia en el abasto de medicinas en hospitales públicos del país.

Marco Antonio García Ayala, líder nacional del sindicato, salió en defensa de sus agremiados ante los señalamientos del subsecretario de Salud, Eduardo Clark, quien dijo que en el robo de medicamentos en clínicas y hospitales del sector salud pudieran estar los trabajadores.

Por ello, pidió al funcionario documentar dichas acusaciones, y de haber pruebas contundentes, proceder en consecuencia.

Las dirigencias de los sindicatos de salud, afirmó García Ayala, no aceptamos la presunción de actos que carecen de pruebas, donde son señalados trabajadores, a quienes defenderemos sus derechos laborales, hasta en tanto se hagan públicas las faltas que estén relacionadas con este tipo de imputaciones.

En la imagen, medicamentos genéricos ı Foto: ilustrativa: Pexels

El también presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) lamentó que las autoridades del sector salud quieran justificar la ineficiencia en la distribución, para validar el desabasto de medicamentos que se vive en hospitales públicos del país.

En aras de abonar a la transparencia y coadyuvar a solucionar este grave problema, Marco Antonio García dijo que el subsecretario Eduardo Clark, debe documentar toda acción fuera de la ley y la normatividad, con el fin de notificar a la autoridad correspondiente, en este caso a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, hechos corroborados.

“Los sindicatos del sector salud estamos comprometidos a salvaguardar los derechos laborales de nuestros representados; sabemos que todos los trabajadores de esta importantísima área de gobierno han demostrado un enorme compromiso en favor de la salud de toda persona que llega a las clínicas y hospitales del país”, indicó.

El compromiso y la responsabilidad en su desempeño profesional de las y los trabajadores, está más que comprobado, precisó.

El dirigente del SNTSA recordó que todos ellos pusieron en riesgo su vida y su trabajo en la pasada pandemia que registró nuestro país. Por ello y ahora, “no aceptamos que se ponga en duda la responsabilidad y el compromiso de los héroes de la salud, con presunciones que no nos llevan a ninguna parte”.

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MSL