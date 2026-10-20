Detienen en Jalisco a ‘El Nenuco’, operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana vinculado con ataques a exediles

Autoridades federales capturaron en Jalisco a Arturo Enrique “N”, alias “El Nenuco”, identificado como generador de violencia y presunto operador del Cártel de Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad.

“El Nenuco” fue detenido en las inmediaciones de la colonia Jardines de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, donde le aseguraron 2 armas largas, 2 cargadores, 22 cartuchos y 3 vehículos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el detenido estaría relacionado con el asesinato del exalcalde de Tonaya, Librado Álvarez Vizcaíno, así como de un ataque armado contra un escolta de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, ambos ocurridos en mayo de 2023.

Arturo Enrique “N” contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado con ventaja y alevosía, por la que fue detenido. También era requerido por los delitos de asociación delictuosa y agresiones contra integrantes de instituciones policiales, además es investigado por su presunta participación en el tráfico de personas.

En Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Arturo Enrique “N”,… pic.twitter.com/dRuzENcWV0 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 21, 2026

La SSPC sostiene que “El Nenuco” mantenía presencia en el municipio de Zapopan, aunque era operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la SSPC, en coordinación con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que proporcionó información para ubicar al sospechoso.

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cehr