Vinculan a proceso a ‘El Junior’ y dictan prisión preventiva a ‘El Talibán’

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Eliceo Valente Ramírez, alias “El Junior”, identificado como líder de una célula criminal relacionada con “Los Rusos”, mientras que un juez impuso prisión preventiva oficiosa a Jesús Abraham García Perales, “El Talibán”, presunto integrante de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

En el primer caso, un juez federal determinó que existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento penal contra Ramírez por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y transporte de metanfetamina.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba que permitieron mantener la prisión preventiva oficiosa contra “El Junior”, quien permanecerá en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo, Guerrero.

#FGR lleva a proceso a Eliceo “N” por su posible participación en delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de fuerzas armadas y contra la salud, luego de que el MPF, adscrito a la #FECOR en #Guerrero, ofreciera datos de prueba suficientes. https://t.co/UbWiWCfjoz pic.twitter.com/anPe0iEwsr — Chiapas (@FGR_Chis) October 20, 2026

La autoridad judicial también estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el cual las partes podrán aportar nuevos elementos relacionados con las acusaciones.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Marina (Semar), con apoyo de autoridades estatales, capturaron a Ramírez días atrás en Acapulco. La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de Guerrero presentó el expediente ante el juzgado.

Por otra parte, García Perales enfrentó su primera audiencia judicial después de que las autoridades federales lo detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, durante una operación del Gabinete de Seguridad con colaboración de corporaciones locales.

Un juez de control declaró legal su captura y escuchó la imputación de la FGR por probable portación de arma de fuego, además de posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras la exposición del Ministerio Público, la autoridad jurisdiccional ordenó prisión preventiva oficiosa contra “El Talibán”, a quien las investigaciones identifican como integrante del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción conocida como “Los Chapitos”.

Según el reporte oficial, durante el operativo en Mazatlán las fuerzas de seguridad aseguraron un fusil, varios cargadores y diversos cartuchos, elementos que forman parte de la investigación penal.

#FGR lleva a Jesús “N” ante un juez y obtiene prisión preventiva en su contra. El Ministerio Público de la #FECOR en #Sinaloa, realizó la imputación ante el juez por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, todos… pic.twitter.com/R86QsIBjAX — FGR México (@FGRMexico) October 20, 2026

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MSL