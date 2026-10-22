‘Maxipoder’ de Taddei estaría detrás de presuntas irregularidades en el INE: consejerías

Las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrían su origen en la alta concentración de facultades de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, para designar directamente a titulares de áreas ejecutivas y administrativas sin pasar por el Consejo General, advirtieron consejerías electorales.

La consejera Carla Humphrey señaló que el problema de fondo es el “maxipoder” otorgado a la presidencia, que modificó el esquema de nombramientos y redujo la participación del órgano colegiado.

“Antes estos nombramientos eran colegiados y tenían que pasar por el Consejo General. Todas y todos los consejeros éramos corresponsables de quién se nombraba”, afirmó.

En entrevista previa a la sesión explicó que antes las consejerías recibían currículums, revisaban perfiles y entrevistaban a los aspirantes. Ahora, dijo, los funcionarios responden ante una sola persona, lo que “demerita un órgano colegiado” y la corresponsabilidad institucional.

El Consejero @Uuckib consideró que solicitar la renuncia de la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei, ante los señalamientos en su contra publicados en medios de comunicación, es desproporcionado, más aún cuando se desarrolla el Proceso Electoral Federal 2026-2027.



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Humphrey aseguró que ha usado los mecanismos legales a su alcance para cuestionar decisiones administrativas, pero sostuvo que las explicaciones sobre recursos y contrataciones deben darlas quienes administran el instituto.

Añadió que, como integrante del Consejo General, no ha recibido una presentación del micrositio de transparencia “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso”, que Taddei presentó el miércoles.

También reconoció que algunas consejerías desconocen quién encabeza ciertas áreas. “Ni siquiera tengo conocimiento de quién ocupa algunas áreas”, expuso. En compras públicas, recordó que al votar contra el presupuesto planteó privilegiar las licitaciones: “Más licitaciones y menos adjudicaciones directas”.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo advirtió que los hechos difundidos pueden generar desconfianza en el INE. “No solamente hay que ser honestos. Hay que parecer honestos”, afirmó.

Consideró necesario que la presidencia aclare lo que corresponda y que se inicien investigaciones sobre las contrataciones.

Consultado sobre si el caso amerita una decisión de mayor alcance respecto a la presidencia, dijo que corresponde a Taddei evaluar qué medidas tomar. “Está generando suspicacias alrededor del instituto y creo que esto no le conviene a nadie”, expresó.

La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no claudicará ante ningún ataque y reiteró que el Instituto seguirá cumpliendo su responsabilidad con la ciudadanía.



El INE se mantendrá enfocado en la organización del Proceso Electoral 2026-2027 y en garantizar el… pic.twitter.com/3MRVpMmGyM — @INEMexico (@INEMexico) October 22, 2026

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MSL