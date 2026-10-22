PRI y Somos México exigen a Taddei apartarse del cargo mientras investigan contratos del INE

Los representantes del PRI y de Somos México ante el Instituto Nacional Electoral (INE) pidieron que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, se separe temporalmente del cargo para facilitar las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre siete empresas proveedoras de organismos electorales, señaladas por presuntas irregularidades financieras y posibles anomalías en contrataciones públicas.

Mientras el PRI exigió que se aclaren las contrataciones y planteó la renuncia de Taddei si no acredita documentalmente su legalidad y la inexistencia de conflictos de interés, Somos México solicitó que se aparte temporalmente mientras se realizan las indagatorias.

Durante la sesión del Consejo General, Emilio Suárez Licona, representante del PRI, pidió que el Órgano Interno de Control rinda un informe y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise a fondo las contrataciones. También cuestionó que un micrositio de transparencia y una conferencia de prensa sin preguntas fueran suficientes para aclarar las dudas.

Carlos Gutiérrez Mancilla, representante legislativo del PRI, advirtió sobre el impacto en la confianza hacia la autoridad electoral: “Un árbitro bajo sospecha no garantiza elecciones, las pone en riesgo”. Pidió informar quién autorizó los contratos, con qué estudios de mercado se justificaron y qué hizo la presidencia ante los cuestionamientos.

No, consejera Taddei. Cuestionar su gestión no es atacar al @INEMexico. Usted no es la institución.



Lo que se cuestiona son los contratos, los posibles conflictos de interés, la opacidad, las renuncias y las decisiones tomadas bajo su responsabilidad.



No pretenda convertir los… — Mariana Calderon (@Mcalaram) October 22, 2026

Propuso que Taddei presente un informe pormenorizado y, si no acredita con documentos la legalidad de las contrataciones y la inexistencia de conflictos de interés, presente su renuncia. “Acredite o renuncie”, resumió.

Marco Antonio Baños, de Somos México, planteó: “Solicitamos que la consejera presidenta Guadalupe Taddei temporalmente se separe en su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes”.

La discusión subió de tono cuando Suárez Licona insistió en abordar las contrataciones pese a que ya se había dado una ronda para posicionamientos sobre el tema, y Taddei le pidió ceñirse al orden del día.

El priista respondió que no debía censurarse su intervención y cuestionó a la presidenta sobre su relación con Alfredo Hernández, representante de Cajas Graff, proveedora de material electoral que obtuvo un contrato con el INE para la elección judicial de 2025, por un monto máximo de 198.7 millones de pesos.

“Lo que está pidiendo el pueblo de México es qué hace usted en un festejo, en un evento social con Alfredo Hernández, que es proveedor de este Instituto”, expresó.

Morena cuestionó apartar a Taddei en pleno proceso electoral y sostuvo que las acusaciones deben investigarse por vías institucionales. El PAN pidió la intervención de las instancias fiscalizadoras; Movimiento Ciudadano llamó a esclarecer las dudas y el PT respaldó que se atiendan los señalamientos.

El consejero Jorge Montaño advirtió que la exigencia de renuncia podría interpretarse como violencia política contra las mujeres en razón de género.

Taddei sostuvo que las posibles irregularidades deben ser revisadas por las autoridades competentes: “La fiscalización es necesaria. Nadie, absolutamente nadie, está por encima del escrutinio público”.

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MSL