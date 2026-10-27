Horacio Duarte y el reloj hacia el 2027

Y ante el acelere que ya se aprecia en los procesos internos de los partidos rumbo a la elección de 2027, fue el secretario General de Gobierno en el Estado de México, Horacio Duarte, quien ayer, durante el Informe Legislativo de Zaira Cedillo en Ecatepec, dio cuenta de que en los próximos días convocará a la mesa política con partidos, autoridades electorales e integrantes de la Mesa de Paz para garantizar que el proceso transcurra con libertad, seguridad y conforme a la ley. El morenista, nos comentan, aprovechó también para hacer un llamado a evitar divisiones y colocar el proyecto colectivo por encima de las aspiraciones personales. En la entidad, la encomienda de la gobernadora Delfina Gómez es que todo fluya institucionalmente y que existan condiciones de igualdad en la contienda y la última palabra la tengan las urnas. De ahí que la tarea de Duarte sea la de preparar la cancha para que así ocurra y la política no devenga en conflicto. Pendientes.