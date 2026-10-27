Mordiendo el anzuelo

Nos cuentan que al dirigente nacional de PRI, Alejandro Moreno, poco le duró el ánimo de defender las libertades durante una visita a Ensenada, el pasado domingo, al arraigado exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo en la que se reunió con destacadas figuras del panismo: los exgobernadores de Guanajuato y BC, Juan Carlos Romero Hicks y José Luis Salas, respectivamente, y hasta el expresidente Vicente Fox, quien, nos dicen, no llegó pero se conectó por videollamada. Y es que tras ese encuentro en el que Alito y compañía hablaron de un frente opositor plural, al priista le apareció un ciudadano que, con celular en mano, lo llamó “vandalito” y le lanzó varios reclamos. Moreno, con poca paciencia, según se ve en la grabación, le respondió con un diagnóstico inmediato: “A ti te manda Morena”. En las imágenes se observa cómo el priista se acerca al hombre y hasta le lanza un manotazo, mientras sus acompañantes se interponen. Al final, nos dicen, Alito falló porque si se dio cuenta que era una provocación, ¿para qué mordió el anzuelo y confirmó el epíteto? En fin.