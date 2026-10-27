ONU respalda por unanimidad propuesta de México contra tráfico de armas y lavado de dinero

México obtuvo el respaldo unánime de los países participantes en la 13.ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para impulsar una resolución que busca fortalecer el combate al tráfico ilícito de armas de fuego, con énfasis en la corrupción, el lavado de dinero y la responsabilidad penal de las empresas que facilitan estas actividades.

La iniciativa contempla una ruta de acción internacional para los próximos años, con medidas destinadas a enfrentar las operaciones financieras vinculadas con el comercio ilegal de armamento y ampliar los mecanismos para perseguir a las organizaciones criminales que participan en este delito.

El acuerdo alcanzó el consenso de los países durante la reunión que se desarrolló en Viena, Austria. La votación ocurrió en el marco de las discusiones sobre el Protocolo sobre Armas de Fuego, instrumento que complementa la Convención de Palermo, como también se conoce al tratado internacional contra la delincuencia organizada transnacional.

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La resolución también plantea el aprovechamiento de nuevas tecnologías para combatir el tráfico ilegal de armamento, así como la recopilación de información que permita elaborar estudios sobre las rutas, mecanismos y modalidades que emplean las redes delictivas para realizar estas operaciones.

El tráfico de armas en imagen ilustrativa ı Foto: larazondemexico

El documento también incorpora la necesidad de enfrentar la corrupción y el blanqueo de capitales asociados con este mercado, además de abordar la responsabilidad penal de las compañías que faciliten el movimiento ilícito de armas de fuego.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno mexicano presentó la propuesta como parte de sus prioridades en materia de seguridad y cooperación multilateral, ante la necesidad de fortalecer las respuestas conjuntas frente a un fenómeno que contribuye a la violencia y los conflictos en distintas regiones del mundo.

La dependencia federal destacó que el respaldo internacional permitirá establecer líneas de trabajo para los próximos años, principalmente en el intercambio de información, la investigación de las operaciones criminales y el desarrollo de herramientas que contribuyan a cerrar espacios a las organizaciones dedicadas al comercio ilegal de armamento.

COMUNICADO. "México logra adopción unánime de resolución para fortalecer el combate contra el tráfico de armas de fuego".https://t.co/N2dQiD4T11 pic.twitter.com/CbMkBPsOj5 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 27, 2026

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LMCT