Marine Le Pen ‘está mal informada’: Sheinbaum ante comentarios de la candidata francesa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la candidata de extrema derecha en Francia, Marine Le Pen, está mal informada por haber dicho que la mexicanización consiste en la llegada de los cárteles del crimen organizado.

Durante el arranque de su campaña presidencial, la francesa prometió no permitir el ingreso de las organizaciones criminales y que se les dará trato como terroristas.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana comentó que, en todo caso, la mexicanización consiste en los valores de la población, como la solidaridad y la fraternidad que, dijo, le hace falta al mundo.

“Está mal informada porque la mexicanización que debería llegar a todo el mundo es la de los valores del pueblo de México. De honestidad, de amor, de solidaridad, de fraternidad que hacen mucha falta hoy en el mundo entero”, dijo.

Claudia Sheinbaum le manda mensaje simple pero contundente a la ignorante de Marine Le Pen.



“Está mal informada, porque la mexicanización que debería llegar a todo el mundo, es la de los valores del pueblo de México”. pic.twitter.com/QFYK38UON3 — Beatriz (@bethcastilloo) October 28, 2026

Marine Le Pen, líder de la ultraderecha en Francia, prometió restablecer el orden, la soberanía y la seguridad frente a los disturbios, además, sostuvo que va a evitar la “mexicanización con los cárteles”.

“No dejaremos que Francia caiga en la mexicanización con los cárteles. Erradicaremos sin descanso esas organizaciones criminales considerándolas terroristas”, dijo.

La candidata reconoció ante el público que la nación atraviesa por un periodo de agitación social. Pese a este diagnóstico, sostuvo que Francia saldrá fortalecida si decide adoptar su propuesta basada en la seguridad, la prosperidad y la renovación institucional.

El Gobierno francés anunció hace poco una serie de propuestas, entre las que se incluyen limitar el número máximo de alumnos por clase a 28, destinar miles de millones de euros en préstamos para la renovación de edificios y reformar el sistema de admisión a la universidad, con el fin de intentar calmar el descontento popular.

Sin embargo, Sophie Venetitay, secretaria general del sindicato de docentes SNES-FSU, dijo a la prensa que las medidas no van lo suficientemente lejos, y señaló que debería limitarse el tamaño de más clases y contratarse a más personal para mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

“Lo que ha dicho hoy el ministerio es solo el comienzo de una respuesta”, afirmó. “No será suficiente para apaciguar la indignación”

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LMCT