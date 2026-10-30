México exige al G-20 respeto a la soberanía y al derecho internacional ante tensiones globales.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, llamó a los países del G-20 a colocar el derecho internacional en el centro de sus decisiones ante las tensiones geopolíticas, cuyos efectos alteran el comercio, elevan el costo de vida y perjudican principalmente a las poblaciones con menos recursos.

La postura de México llegó este viernes a Atlanta, Georgia, durante la primera sesión de la Reunión de Ministros de Exteriores del grupo, la cual encabezó Marco Rubio. Ante sus homólogos, el canciller defendió el respeto a la soberanía y la integridad territorial de cada nación, sin distinciones por su poder político o económico.

“Conforme al derecho internacional, todos los Estados son iguales y están sujetos a las mismas normas que rigen sus relaciones mutuas”, afirmó Velasco, quien recordó que la Constitución mexicana establece la no intervención, la solución pacífica de controversias y la cooperación para el desarrollo como principios de política exterior.

Para enfrentar las consecuencias de los conflictos, el funcionario presentó cinco prioridades internacionales que abarcan desde el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta la protección de las cadenas de suministro y la asistencia humanitaria.

Entre las propuestas destacó la necesidad de asegurar que los apoyos lleguen a las personas que los necesitan, diversificar las rutas comerciales y ampliar la capacidad productiva para garantizar el abastecimiento de bienes esenciales.

México también planteó combatir las causas de la inestabilidad y el desplazamiento de personas, entre ellas la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades. A esta estrategia sumó la exigencia de contar con recursos suficientes y constantes para atender emergencias humanitarias, especialmente aquellas que afectan a mujeres, niños y grupos vulnerables.

El titular de la Cancillería vinculó estas prioridades con el Plan México, mediante el cual el Gobierno federal busca fortalecer la producción nacional sin abandonar la integración económica internacional.

COMUNICADO. "Frente a las tensiones globales, México defenderá la igualdad soberana y el derecho internacional: secretario Velasco ante ministros del G20".https://t.co/NWe68bVqLW pic.twitter.com/rO1Bixsk1L — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 30, 2026

“Hacemos un llamado a todos los miembros a situar el diálogo, la diplomacia y el respeto inquebrantable al derecho internacional y al derecho internacional humanitario en el centro de nuestra labor”, expresó durante su intervención.

El canciller sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene el compromiso de impulsar una paz duradera y una economía mundial más resistente a las crisis, con especial atención a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

Como parte de su agenda en Estados Unidos, Velasco tiene previstos encuentros bilaterales con otros ministros para abordar asuntos de interés común y explorar mecanismos de cooperación.

La delegación mexicana también cuenta con la participación de Teresa Mercado Pérez, subsecretaria de Relaciones Exteriores y representante personal de la presidenta ante el G20; Efraín Guadarrama Pérez, jefe de la Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional, y Farid Hannan, responsable de la Unidad de Diplomacia Económica y sous-sherpa de México.

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JVR