‘No van a poder parar la transformación’: Sheinbaum defiende los resultados de la 4T

“Estamos viviendo tiempos extraordinarios y no van a poder parar la transformación”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al rebatir las acusaciones de la derecha contra la 4T a la que acusan de no cumplir con lo que prometió para llegar al poder.

Con relación a la reciente muerte el izquierdista, Cuauhtémoc Cárdenas, y el triunfo de Inácio Lula da Silva en Brasil, la mandataria refirió que una de las semejanzas que tiene su administración es que busca que la democracia sea parte del bienestar de la población mexicana.

Subrayó que desde la llegada de la 4T se sacó a 13.5 millones de personas de la pobreza y se redujeron las desigualdades.

TE RECOMENDAMOS: Ceremonia en el AIFA Sheinbaum rinde homenaje a Fuerzas Armadas por 6 décadas de auxilio a la población

“Ayer leía quien decía, es que eh lo que prometieron no lo cumplieron. 13 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Se redujeron las desigualdades. ¿Cómo van a querer borrar eso? Estamos viviendo tiempos extraordinarios y no van a poder parar la transformación. Mientras no haya traición a esos principios”, dijo.

Miniatura ı Foto: Captura de video

Recordando la relación entre Cárdenas y Heberto Castillo, la mandataria secundó que los cambios que se emprendan en México deben de partir de los valores y la historia del país, lo cual aseguró que se concretó con la instauración del ‘Humanismo mexicano’ como modelo de gobierno desde el sexenio pasado.

“Esos ideales son los que marcan a Juárez y a los liberales mexicanos y son los que marcan la Revolución Mexicana y sus dirigentes. Y son los que nos marcan ahora la libertad, la democracia, la justicia social, la igualdad. Esos son los principios fundamentales. Y eso es lo que hoy nos mueve”, dijo.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL