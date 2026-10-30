Sector Salud acumula más de 19 mdp por aclarar ante la ASF

Durante 2025, el sector Salud a nivel federal en México incurrió en anomalías de gasto por más de 19 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federaciónn (ASF).

En la Segunda Entrega de la Cuenta Pública del año anterior, el ente fiscalizador advirtió que estas anomalías fueron encontradas en el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud; en el Centro Nacional de Trasplantes; en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis y en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

La mayor irregularidad observada fue en el Censida, con un monto por aclarar de 15 millones 483 mil 896 pesos, de los que 1.6 mdp fueron por los sueldos de cuatro personas que no cumplieron con el perfil del puesto y los 13.7 mdp restantes por apoyos económicos a ocho mil 969 personas que viven con VIH sin sustento del padrón ni del monto.

Derivado de ello, se promovió investigar a un proveedor que usó información falsa y también a los servidores públicos que autorizaron, sin justificación, aumentar montos de contratos.

La segunda mayor anomalía fue cometida por el Cenatra, con tres millones 36 mil 620 pesos, al no comprobarse el gasto por servicios de arrendamiento de equipo de cómputo y de almacenamiento de información.

Mientras que el Cenaprece incurrió en anomalías por 351 millones 759 mil pesos, relacionados con la falta de autenticidad de la documentación académica presentada por una servidora pública, así como deficiencias en la actualización de sus manuales de procedimientos y organización e incumplimiento de cláusulas contractuales en la compra de medicamentos.

Gobierno de Sonora recorta gasto a Salud pese a falta de medicinas ı Foto: Especial

En cuanto a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, las irregularidades fueron por 190 millones 276 mil pesos por falta de evidencia de recepción de bienes y prestación de servicios; operó con instrumentos normativos desactualizados; careció de un plan de recuperación; omitió auditorías internas y externas; listas de asistencia sin la firma del supervisor; no presentó documentación de un procedimiento de contratación ni de las garantías de cumplimiento de tres contratos.

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MSL