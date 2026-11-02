Desayunos que sí llegan a la mesa

Entre quienes conocen de programas sociales asociados a la educación, nos piden detenernos a revisar lo que, para bien, ocurre en el estado de Baja California. En esa entidad, gobernada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuentan con el programa estatal de desayunos escolares más grande del país, único que cubre el 100 por ciento de las escuelas públicas —334 mil niñas y niños reciben alimento todos los días—. Además, la mandataria estatal llega a su quinto año de gobierno con la beca Corazón de Cimarrón, que en 2026 entregó 42 mil 571 apoyos para pagar la inscripción en la UABC. Ese programa beneficia a estudiantes a quienes su situación económica en el pasado les impedía acceder a la educación superior. En la lista también aparecen más de 3 mil escuelas rehabilitadas y la llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya opera en Tijuana y construye un plantel en Mexicali, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.