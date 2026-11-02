Proponen inscribir en letras de oro a Cárdenas

El Muro de Honor de la Cámara baja tuvo origen el 19 de julio de 1823, cuando se emitió el primer decreto para inscribir en letras de oro a los 13 héroes de la Independencia de México.

Tras el fallecimiento del líder de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y de Morena presentaron iniciativas para inscribir su nombre en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, en reconocimiento a su trayectoria política y a sus aportaciones a la transición democrática del país.

No obstante, el reglamento vigente del recinto legislativo establece que deben transcurrir al menos 50 años desde el fallecimiento de la persona propuesta para que su nombre pueda ser inscrito en el Muro de Honor. De mantenerse esa disposición, el homenaje podría concretarse hasta 2076.

La primera iniciativa fue presentada por el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, quien publicó su propuesta en la Gaceta Parlamentaria el 29 de octubre, un día después de la muerte del excandidato presidencial en tres ocasiones.

El legislador planteó inscribir la leyenda: “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, promotor de la Transición a la Democracia”, y propuso que la develación se realice durante una sesión solemne del pleno, previo acuerdo de la mesa directiva.

En su exposición de motivos, Vázquez Ahued argumentó que el homenaje busca reconocer la trayectoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y sus contribuciones al proceso de transición democrática en México.

Un día después, el diputado de Morena Arturo Hernández Tapia presentó una segunda iniciativa con el mismo propósito. El legislador consideró que el reconocimiento permitiría “saldar una deuda histórica con la izquierda democrática” y con los millones de ciudadanos que participaron en las movilizaciones de 1988 por el fraude electoral.

Hernández Tapia destacó que Cárdenas puso la estabilidad del país por encima de cualquier ambición personal y sostuvo que su inscripción en el Muro de Honor transmitiría a las nuevas generaciones la importancia de la lucha democrática, el respeto a la voluntad popular y a la resistencia civil pacífica.

No obstante, el artículo 8 del Reglamento para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados establece que, cuando se proponga inscribir el nombre de una persona mexicana, deberá haber transcurrido un periodo no menor a 50 años desde su fallecimiento. La disposición contempla el mismo periodo para las propuestas de leyendas y apotegmas, a partir del hecho al que se refieran.

El viernes pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum acudió al homenaje luctuoso en honor a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes, donde dio un mensaje por invitación de Lázaro Cárdenas, hijo del líder izquierdista.

En su discurso, la mandataria propuso a la familia de Cuauhtémoc Cárdenas que ingrese a la Rotonda de las Personas Ilustres, dentro del Panteón Dolores en la Ciudad de México.

“Cuauhtémoc Cárdenas es un hombre valiente. Está en la historia de México, por ello, le propuse a la secretaria de Gobernación… pero si lo permite la familia, quisiéramos llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres”, afirmó.

El ingeniero fue una de las figuras más relevantes de la izquierda en el país y gran parte de los políticos mexicanos reconocen su trayectoria, lucha e ideología.