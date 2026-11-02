Violencia apagó la vida de 451 menores en 9 meses

En México, la violencia arrebató la vida a 451 niñas, niños y adolescentes entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con cifras difundidas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que llamó a recordar a las víctimas y exigir garantías para que las infancias puedan crecer libres de violencia.

“En el marco del Día de Muertos Chiquitos, la organización recordó a las niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de feminicidio u homicidio doloso, los recordamos”, dijo la organización, que añadió que detrás de cada cifra hay vidas, sueños y futuros que fueron interrumpidos.

De acuerdo con los datos presentados por Redim, de las 451 víctimas registradas durante los primeros nueve meses del año, 352 fueron asesinadas con armas de fuego, lo que evidencia la dimensión de la violencia armada que afecta a la población infantil y adolescente. Señaló que los derechos de las infancias no deben quedar en el olvido y recordó que vivir, crecer, desarrollarse y estar libres de violencia son garantías que el Estado tiene la obligación de proteger.

TE RECOMENDAMOS: Temen que tradición se reduzca al Instagram Advierten que el mercantilismo pueda golpear tradición y ritual

352 Menores fueron asesinados con arma de fuego

A través de un mensaje con motivo de esta conmemoración, Redim convocó a convertir la memoria de las víctimas en una exigencia de protección para quienes actualmente viven en el país, así como en un llamado a las autoridades para generar condiciones que permitan a niñas, niños y adolescentes desarrollarse en entornos seguros: “Niñez protegida, libre y digna. Niñez Primero”.

La conmemoración del Día de Muertos Chiquitos, dedicada a recordar a las niñas y los niños fallecidos, adquiere así una dimensión de denuncia frente a la violencia que afecta a las infancias mexicanas y a la obligación de garantizar su derecho a la vida y a una existencia libre de agresiones.