Delitos con armas, más de la mitad de los casos federales

Los ilícitos relacionados con armas, explosivos y otros materiales destructivos concentraron más de la mitad de los registros en las causas penales ingresadas a tribunales federales durante 2025, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal (CNIJF-E), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante 2025, los delitos que llegaron a los tribunales sumaron 34 mil 505 respecto del año anterior, hasta alcanzar 364 mil 546. Casi nueve de cada 10 corresponden a la justicia estatal, que concentró la mayor parte de las causas penales del país.

A nivel estatal, la violencia familiar y el narcomenudeo representaron uno de cada tres delitos registrados. En conjunto, estas tres categorías acumularon 16 mil 89 registros adicionales respecto de 2024, equivalentes a casi la mitad del incremento neto nacional.

Los delitos relacionados con armas, explosivos y otros materiales destructivos dominaron la justicia federal, con 22 mil 582 registros durante 2025, equivalentes a cinco de cada 10 ilícitos. Además, su crecimiento de 34.4 por ciento respecto del año anterior representó casi la mitad del aumento neto de ilícitos en ese ámbito.

7 Mil 303 casos se juzgaron en materia de abuso sexual

El aumento también alcanzó a otras categorías federales, particularmente los delitos fiscales, que pasaron de 851 a dos mil 217 registros, casi el triple que en 2024. Tendencia similar mostraron los hechos relacionados con hidrocarburos, cuyo volumen también se triplicó en el mismo periodo, hasta alcanzar mil 306 casos.

De competencia federal, hubo 414 delitos de delincuencia organizada, frente a 273 de 2024; los hechos de corrupción pasaron de 561 a 656; las conductas contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental, de 221 a 417. En sentido contrario, las relacionadas con migración disminuyeron de 548 a 331.

En contraste, la violencia familiar encabezó los delitos que llegaron a los tribunales estatales, con 57 mil 301 casos, más de 14 mil por encima del robo. La diferencia resultó todavía mayor frente a los homicidios, en una proporción de cinco a uno.

El narcomenudeo también presentó un crecimiento pronunciado, con un alza superior a seis mil delitos, cuando un año antes estaba a la par del robo. Los dos delitos más frecuentes del fuero común sumaron 106 mil 614 registros, frente a 96 mil 299 del año anterior.

Los más comunes ı Foto: Especial

El daño a la propiedad presentó el mayor incremento, con dos mil 841 registros adicionales respecto de 2024. Las lesiones, en cambio, prácticamente conservaron su nivel del año anterior, mientras que el abuso sexual registró una ligera disminución. Las amenazas también crecieron, aunque en menor medida.

Baja California encabezó los delitos que ingresaron a tribunales estatales, con 35 mil 962, seguida de Ciudad de México, que acumuló casi la misma cantidad. En conjunto, concentraron más de una quinta parte de los ilícitos del fuero común. Detrás aparecieron Sonora, Estado de México y Nuevo León, con entre 23 mil y 25 mil casos. Estas cinco entidades reunieron casi 45 por ciento del total nacional.

Las estadísticas del Inegi comprenden los delitos registrados en las causas que llegaron a las personas juzgadoras de control o garantías. Por ello, las cifras no representan la totalidad de hechos delictivos ocurridos o denunciados en México, sino aquellos que alcanzaron esta etapa del procedimiento penal.