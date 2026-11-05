Descarta cita con Grecia Quiroz por etapa electoral

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, descartó recibir a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, debido a que ya comenzó el periodo electoral rumbo a 2027.

No obstante, comentó que la presidenta municipal mantiene contacto directo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y con la Guardia Nacional para atender temas de seguridad del municipio.

A pregunta expresa de los medios sobre si la mandataria tiene pensado otro encuentro con la presidenta municipal, la mandataria expuso: “Bueno, yo creo que… ya estamos en periodo electoral. Entonces, la presidenta municipal ya tiene relación directa con el secretario de Seguridad, con el comandante de la zona, con la Guardia Nacional... con el tema de seguridad”.

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La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, con su gabinete, ayer, en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

Respecto a la indagatoria del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Sheinbaum comentó que la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGJ) es la que está a cargo y el Gabinete de Seguridad brinda el apoyo cuando es necesario.

“El tema del esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo lo ha estado trabajando la Fiscalía del estado de Michoacán, con el apoyo del Gabinete de Seguridad Nacional. Y, como ustedes saben, hay mucho avance, y hay detenciones muy relevantes. Y se sigue trabajando sobre las causas del homicidio. Pero hay avances sumamente relevantes en los que se trabajó durante todo este año y, en su momento, se fueron informando”, detalló.

Insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que definirá si atrae o no el caso. Con independencia de ello, subrayó que lo importante por ahora es mantener el apoyo a los habitantes de Uruapan y que, desde luego, se esclarezca el homicidio de Manzo.