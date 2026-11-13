Gobierno habilita Línea 079 para denunciar corrupción en trámites federales

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) reportó más de 5.5 millones de atenciones ciudadanas desde enero de 2025 a través de la Línea 079, un servicio que también permite denunciar irregularidades en trámites federales, negativas de atención y solicitudes indebidas de dinero por parte de servidores públicos.

El Centro de Contacto opera las 24 horas, todos los días del año, mediante llamadas telefónicas, WhatsApp y el chat del portal gob.mx. Su personal ofrece orientación sobre gestiones gubernamentales y recibe quejas relacionadas con posibles incumplimientos en dependencias de la Administración Pública Federal.

Cada reporte obtiene un folio que permite consultar las respuestas institucionales y conocer las acciones emprendidas para resolver la inconformidad. Entre las conductas que pueden denunciarse figura la exigencia de pagos a cambio de realizar o agilizar procedimientos en oficinas gubernamentales.

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🚨 ¿Te negaron un trámite o te pidieron dinero a cambio de realizarlo, facilitarlo o agilizarlo?



¡Repórtalo!



📞 Marca al 079, donde recibirás orientación y podrás presentar quejas relacionadas con trámites del Gobierno de México.



✅ Servicio gratuito.

✅ Atención las 24 horas,… pic.twitter.com/XKxL2ZLS3Z — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) November 12, 2026

Desde su puesta en marcha, el sistema amplió sus servicios para concentrar consultas sobre programas sociales, asistencia jurídica, salud, empleo y protección a mexicanos en el extranjero, mediante canales de atención de distintas instituciones federales.

La plataforma incluye orientación sobre las Becas para el Bienestar, el registro mediante Llave MX y los requisitos para obtener un pasaporte. También ofrece información de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y asistencia para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Otro de sus servicios permite consultar la ubicación y los horarios de los módulos de vacunación contra enfermedades como sarampión, influenza, neumococo y COVID-19. En materia laboral, el Servicio Nacional de Empleo proporciona asesoría para elaborar currículums, buscar trabajo y acceder a capacitación.

Para los mexicanos que permanecen en Estados Unidos, el centro ofrece apoyo sobre trámites consulares y programas de asistencia, entre ellos México te abraza. Los productores del campo también pueden presentar dudas o quejas acerca de los apoyos que administra la Secretaría de Agricultura.

La ATDT dispone de más de mil 500 agentes con formación en distintas disciplinas, entre ellas derecho y psicología. El equipo cuenta con personal que habla mixteco, zapoteco, mazateco y náhuatl, además de asesores bilingües en inglés.

A través de este mecanismo, la población puede conocer requisitos, costos y plazos de procedimientos administrativos sin acudir directamente a las oficinas públicas. El servicio también recibe llamadas desde el extranjero y mantiene disponible la atención digital para canalizar inconformidades ante las dependencias correspondientes.

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MSL