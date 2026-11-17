El director general del ISSSTE Martí Batres anunció la instalación de 10 consultorios de atención primaria en Yucatán.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció este 17 de noviembre de 2026 desde la Ciudad de México la instalación de 10 consultorios de atención primaria en el estado de Yucatán, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos y sin necesidad de cita previa a las y los derechohabientes de diversas comunidades de la entidad.

A través de un video difundido en redes sociales, el titular del organismo detalló la ubicación exacta de las nuevas unidades médicas distribuidas en distintas regiones del territorio yucateco para fortalecer el primer nivel de atención.

“Se encuentran en las siguientes regiones: uno, Dzilam González, región Litoral Centro; dos, Buctzotz, región Noreste; tres, Espita, región Noreste; cuatro, Panabá, región Noreste; cinco, Umán, región Noroeste; seis, Acanceh, región Noroeste; siete, Tixpéhual, región Noroeste; ocho, Hunucmá, región Poniente; nueve, Tixméhuac, región Sur; y diez, Sotuta, región Oriente. Así, seguimos expandiendo los servicios de salud del ISSSTE en el nivel de atención primaria”, destacó Martí Batres Guadarrama.

🩺 ¡La salud llega cada vez a más comunidades! 💙



Como parte de la estrategia para fortalecer la atención primaria ⚕️✨, el director general del ISSSTE, @martibatres, compartió los avances en la construcción de nuevos consultorios en las regiones mesoamericanas, donde habitan… pic.twitter.com/J0bJe6oeRX — ISSSTE (@ISSSTE_mx) November 18, 2026

De acuerdo con la información oficial del IMSS, cada uno de estos espacios clínicos está equipado con un área de exploración médica, instrumental adecuado y disponibilidad de medicamentos pertenecientes al cuadro básico.

En estas instalaciones, una médica o un médico general brinda atención oportuna para padecimientos comunes, tales como infecciones respiratorias y enfermedades gastrointestinales, además de otorgar seguimiento médico periódico a pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Durante su mensaje, Martí Batres subrayó que el ISSSTE impulsa una estrategia nacional para habilitar consultorios de este tipo en todos los estados de la República Mexicana, otorgando prioridad a las regiones mesoamericanas donde se asientan pueblos y comunidades indígenas.

“Entonces, hemos construido consultorios en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, y en Yucatán”, apuntó el director general al enumerar las entidades federativas donde ya opera este esquema de ampliación médica.

Finalmente, la dependencia reiteró que, durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el instituto continúa avanzando en la apertura de consultorios de atención primaria para garantizar el acceso cercano y oportuno de la población a los servicios de salud pública.

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JVR