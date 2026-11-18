El IMSS realizó 235 jornadas quirúrgicas extraordinarias en turnos nocturnos y fines de semana, sacando de lista de espera a 4 mil 128 pacientes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo 235 jornadas quirúrgicas extraordinarias como parte de las 12 acciones para fortalecer la atención médica en 120 días, logrando sacar de la lista de espera a más de cuatro mil 128 pacientes mediante intervenciones realizadas en turnos nocturnos y fines de semana.

La doctora Beatriz Pérez Antonio, coordinadora de Unidades de Segundo Nivel del IMSS, informó que este despliegue corresponde a la acción número 10 de dicha estrategia institucional, denominada rezago quirúrgico, la cual concentra esfuerzos en las especialidades médicas con mayor demanda acumulada.

¿Qué hospitales participan?

La funcionaria detalló que en el operativo participan los 277 hospitales y las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) de la institución, registrándose en estas jornadas la intervención activa de 99 hospitales de Segundo Nivel y 14 UMAE en coordinación con los 31 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).

Para llevar los quirófanos a su máxima eficiencia, las jornadas operan bajo un esquema monotemático con logística específica desde el ingreso hasta el egreso del derechohabiente, contando con equipos multidisciplinarios integrados por cirujanos, enfermeras, trabajadoras sociales, asistentes médicas, nutricionistas, personal de higiene y limpieza, camellería, técnicos y médicos radiólogos, laboratoristas y personal administrativo.

Entre los OOAD con mayor participación sobresalen Sonora, Michoacán, Nuevo León y Chihuahua, mientras que entre las UMAE destacan el Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, el CMN de Occidente, el CMN de Nuevo León, el Hospital de Traumatología de Puebla, el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas y el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes.

Las jornadas se desarrollan en turnos nocturnos y fines de semana con logística monotemática para llevar los quirófanos a su mayor eficiencia. ı Foto: Especial.

Estas son las cirugías disponibles en las jornadas extraordinarias del IMSS

Las especialidades priorizadas son Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Urología, Ginecología y Oftalmología —siendo esta última la que concentra el mayor volumen de atención, principalmente por catarata—, abarcando procedimientos como colecistectomías, hernioplastias, histerectomías, cirugías de columna, mano, hombro y rodilla, artroscopias y reemplazos articulares.

Asimismo, Pérez Antonio explicó que el personal de Trabajo Social da seguimiento puntual a cada paciente el lunes o martes posterior a su cirugía para verificar su evolución y coordinar rehabilitación, lo que permite que trabajadores con incapacidades intermitentes mayores a seis meses o un año se reincorporen laboralmente en aproximadamente un mes y medio.

Finalmente, la coordinadora precisó que la meta institucional supera los 31 mil 700 pacientes fuera de la lista de espera; adelantó que tras programar más de mil 700 cirugías el fin de semana pasado se proyecta superar los seis mil beneficiarios atendidos, y confirmó que las jornadas continuarán hasta el cierre del año, manteniéndose en enero y febrero como una práctica permanente.

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JVR