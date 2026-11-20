Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, y Jesús Miguel “N”, conocido como “El Chendo”, presuntos integrantes de las “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo criminal vinculado a “Los Mayos”, fueron trasladados a la Ciudad de México luego de ser recapturados en Sinaloa.

Ambos fueron escoltados durante su traslado aéreo por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar). A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quedaron a disposición de la autoridad competente para ser llevados a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Irvin Eduardo “N” es identificado por las autoridades como presunto líder de las “Fuerzas Especiales Avendaño” y también es conocido con los sobrenombres de “El 17″ y “Viejo Menor”. En tanto, Jesús Miguel “N” es señalado como jefe operativo y logístico de esa organización delictiva.

Los dos fueron detenidos en la sindicatura de Mazate de los López, Sinaloa, más de un año después de haber recuperado su libertad mediante una suspensión provisional.

“Las Fuerzas Especiales Avendaño” son relacionadas con la operación de laboratorios clandestinos en Chiapas y con diversos hechos de violencia atribuidos a la organización. Entre ellos, el homicidio de 19 personas en el municipio de La Concordia, Chiapas, ocurrido en junio de 2024.

Al grupo también se le atribuye el ataque contra una familia en Culiacán, Sinaloa, en el que murieron dos menores de edad, así como los asesinatos del creador de contenido Adal Peña, conocido como ‘El Tata’, y de otras 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

Con su traslado a la capital del país, ambos presuntos integrantes de la organización quedaron a disposición de la FEMDO, instancia encargada de las investigaciones relacionadas con delitos de delincuencia organizada.

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FGR