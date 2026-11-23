El dirigenre de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, rechazó que la relación laboral que Juan Carlos Padilla mantuvo hace 30 años con los hermanos Hernández Casillas vincule al partido con presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

En una carta pública dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el dirigente cuestionó que se cite como antecedente la incorporación de los hermanos al servicio público en los años 80. Padilla, quien fue secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), milita actualmente en Somos.

El 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una revisión de fuentes abiertas que ubicó contratos de empresas vinculadas con José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas con organismos electorales desde 1999. De acuerdo con la exposición, José Alfredo fue secretario particular de Padilla en el Cisen. Sheinbaum Pardo pidió revisar las contrataciones de distintos periodos y transparentar las compras de material electoral.

Juan Carlos Padilla reconoció que José Alfredo Hernández Casillas colaboró con él durante poco más de una década, pero dejaron de tener contacto en septiembre de 1993, cuando concluyó su encargo como secretario de Obras del Edomex.

En la carta, Acosta Naranjo pidió centrar la atención en las decisiones tomadas durante la presidencia de Guadalupe Taddei. Atribuyó a Morena el respaldo a su nombramiento y a la ampliación de sus facultades para designar directivos. Defendió la trayectoria de José Woldenberg, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), y de otros exfuncionarios mencionados en el debate.

El 6 de noviembre, el INE presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos. El instituto no identificó a las personas denunciadas. Sobre el relevo, Acosta Naranjo recordó que la Cámara de Diputados recurrió a un sorteo en 2023 ante la falta de acuerdos y planteó que ese mecanismo podría repetirse. Desde la renuncia de Taddei, el 26 de octubre, Blanca Cruz ocupa provisionalmente la presidencia del INE. Quien sea designada concluirá el periodo previsto hasta 2032.