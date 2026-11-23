Familias se manifestaron contra la desaparición, el pasado 30 de agosto

El diputado emecista Pablo Vázquez Ahued propuso que la Fiscalía General de la República (FGR) y las instituciones de procuración de justicia de las 32 entidades federativas instalen ventanillas especializadas para atender de manera inmediata a familiares de personas desaparecidas y víctimas de extorsión.

La iniciativa plantea reformar dos leyes generales para establecer mecanismos de recepción de denuncias, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y medidas de protección, además de facilitar el contacto directo con las autoridades responsables de las investigaciones.

Para los casos de desaparición, los módulos deberán contar con personal capacitado que oriente a las familias desde el primer acercamiento, identifique sus necesidades y agilice la comunicación con las instancias encargadas de localizar a sus seres queridos. También contempla apoyos económicos para traslados relacionados con las diligencias de búsqueda.

En materia de extorsión, el proyecto contempla asistencia personalizada durante los procedimientos legales, acceso a servicios especializados y mecanismos que permitan canalizar oportunamente los reportes a las unidades ministeriales.

Además, el legislador busca ampliar las atribuciones del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión para garantizar la recepción de información a través del número telefónico 089, plataformas digitales y oficinas presenciales, con la asignación de un folio único para cada caso y protección del anonimato cuando corresponda.

Dicho organismo también tendría facultades para analizar los datos recopilados, identificar patrones delictivos, modalidades de operación y posibles vínculos entre responsables, así como elaborar estadísticas que contribuyan a la prevención e investigación de estos hechos.