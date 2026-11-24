La titular de la FGR (3.a de izq. a der.), con integrantes de la Jucopo, ayer

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, anunció que prepara dos iniciativas de reforma que serán presentadas posiblemente ante la Cámara de Diputados, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la dependencia y agilizar los procedimientos penales.

En conferencia de prensa tras comparecer en privado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por más de dos horas, explicó que la primera propuesta contempla modificaciones a la ley de la fiscalía, a fin de poner en marcha el servicio profesional de carrera y emitir un reglamento que permita consolidar este mecanismo dentro de la institución.

El Dato: En el combate al robo y tráfico ilegal de combustibles, la dependencia abrió 10 mil 856 expedientes y obtuvo 232 sentencias condenatorias desde diciembre de 2025.

La segunda iniciativa, añadió, es resultado del trabajo conjunto con los 32 fiscales del país, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y plantea una serie de modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de reducir lo que se conoce como la “puerta giratoria”, a través de la que personas acusadas suelen entrar y salir rápidamente de prisión y con ello, ganar impunidad, además de establecer criterios más claros sobre la flagrancia y los casos de urgencia.

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Indicó que las reformas también pretenden agilizar los procedimientos penales y contribuir a mejorar el funcionamiento de los juzgados: “Estamos buscando una serie de puntos muy especiales que permitan la agilización de los procedimientos penales que ayuden también a los juzgados”.

Informó que las propuestas serán entregadas el próximo 4 de diciembre, durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con la participación de los fiscales de las entidades federativas.

En otro tema, Godoy Ramos confirmó que la FGR abrió una investigación propia y ya citó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre los señalados están el exgobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

Explicó que la institución inició sus propias pesquisas a partir de las acusaciones contra los integrantes de la administración pública sinaloense, aunque no precisó las identidades de los implicados ni los delitos que las autoridades estadounidenses les atribuyen.

Respecto a la posibilidad de que enfrenten un procedimiento de extradición, señaló que México todavía carece de la petición oficial y de los elementos probatorios que debe aportar el país solicitante.

Respecto al balance que presentó a los diputados, la fiscal destacó la mejora en el tiempo promedio para judicializar una investigación, el cual bajó de 473 a 242 días. En el balance del 1 de diciembre de 2025 al 31 de octubre de 2026, la FGR reportó 13 mil 482 sentencias condenatorias, 18.3 por ciento más que en el periodo anterior, y más de 19 mil vinculaciones a proceso, un aumento de 12.1 por ciento.

Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, inició 79 mil 889 carpetas de investigación, un incremento de 4.2 por ciento. Las vinculaciones a proceso pasaron de 17 mil a más de 19 mil, 12.1 por ciento más, mientras que los fallos condenatorios aumentaron hasta llegar a los 13 mil 482, es decir, dos mil 87 resoluciones adicionales. Estos resultados, dijo, responden a la implementación de un nuevo modelo de investigación, cuyo propósito consiste en fortalecer las pruebas que sustentan los expedientes.