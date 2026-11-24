Aspecto durante Sesión Ordinaria en la Cámara de Senadores en imagen de archivo

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) agradeció al Senado de la República el homenaje que rindió este martes a los cuatro integrantes del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante la Operación Centella, que permitió la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa, el pasado 20 de noviembre.

Durante la sesión ordinaria, legisladores de todas las bancadas guardaron un minuto de silencio y dedicaron otro de aplausos en reconocimiento a los militares fallecidos, así como a los 10 elementos que resultaron heridos en el despliegue federal.

La SEDENA destacó el “gesto de solidaridad y respeto” de la Cámara alta hacia el personal que participó en las acciones contra el grupo criminal encabezado por Meza Flores, identificado por autoridades federales como líder de la organización delictiva de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

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Quiero agradecer a nombre de todos los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional esas muestras que ha dado la sociedad en general a nuestro personal que lamentablemente perdió la vida.



General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional.… pic.twitter.com/O9YCEf0PMl — @Defensamx (@Defensamx1) November 25, 2026

A petición del vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, el pleno honró la memoria de Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio y José Guadalupe Luna Castillo, así como de un cuarto militar cuya familia solicitó mantener bajo reserva su identidad.

“Su valentía, patriotismo y entrega de servicio están fuera de duda”, expresó el legislador.

De acuerdo con la Defensa, los cuatro fallecidos pertenecían a las fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano y formaban parte del personal que acudió a reforzar la seguridad en Guasave, ante la resistencia armada de integrantes de la organización delictiva.

Veracruz despide a dos militares que murieron en la Operación Centella

Dos de ellos, originarios de Veracruz y adscritos al 63 Batallón de Infantería, con sede en El Lencero, recibieron homenajes por parte de autoridades civiles, compañeros de armas y habitantes de sus comunidades.

El domingo 22 de noviembre, personal de las Fuerzas Armadas recibió con honores militares los restos de ambos efectivos en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, antes de su traslado a los municipios de Jalcomulco y Tlapacoyan.

Con aplausos, flores, música de batucada y expresiones de reconocimiento, cientos de habitantes de Jalcomulco dieron el último adiós a Luis Eduardo Méndez Peña, de 24 años, quien ingresó a las filas del Ejército en septiembre de 2022 y era padre de un niño de cuatro años.

La Secretaría de la @Defensamx1 agradece de manera especial el gesto de solidaridad y respeto que ofreció el Senado de la República durante la sesión plenaria de esta fecha, mediante un minuto de silencio y un minuto de aplausos en homenaje a los cuatro integrantes del Ejército… pic.twitter.com/1F7LT5l8Gs — Zeltzin Juárez (@zeltzinjuareze) November 25, 2026

Por su parte, el sargento primero conductor Abraham López Aparicio recibió una guardia de honor frente a su domicilio en Tlapacoyan, donde familiares, amigos y pobladores acompañaron su féretro.

También las autoridades municipales del puerto de Veracruz dedicaron un minuto de silencio a los soldados durante la ceremonia cívica de honores a la Bandera del lunes 23 de noviembre.

Ese mismo día, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó sus condolencias a las familias de los cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas y reconoció su labor durante las acciones de seguridad en Sinaloa, al igual que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

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MSL