La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le reiterara la acusación sobre que México está bajo el control de la delincuencia organizada, durante su última reunión presencial en China.

Ambos mandatarios sostuvieron un breve encuentro en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizado en Shenzhen, China. Al respecto, el republicano comentó que en la charla le dijo a la Presidenta que la delincuencia organizada “está manejando” al país y no lo pueden permitir.

Aunque Sheinbaum Pardo se abstuvo de afirmar si las declaraciones de Trump fueron una mentira, señaló que únicamente hablaron de la relación comercial. Consideró que quizá el presidente se refirió a alguna de las llamadas telefónicas que han sostenido y en las que sí llegó a plantear tal acusación, frente a lo que, sostuvo, siempre se ha remarcado que es una afirmación incorrecta.

El Tip: En conferencia de prensa el viernes, el presidente Trump aseguró que trabaja con su homóloga en atacar a los cárteles de la droga, que controlan a nuestro país.

“En esta reunión no se trató ese tema, fue exclusivamente el tema del comercio. Ha habido llamadas telefónicas donde él ha sugerido esto, a lo cual hemos contestado que no, que no es así, que no es correcta su información y que se está trabajando para la seguridad y la paz en el país. A lo mejor él se refirió a otra llamada, pero, en particular, en esta reunión en China, hablamos esencialmente del comercio”, mencionó.

Cuestionada sobre si el republicano mintió, la Presidenta respondió: “No, no, no. Él seguramente se refirió a otra a otra llamada a otra reunión, pero en particular en esta reunión se trató el tema de comercio”.

La semana pasada, Sheinbaum afirmó que uno de los acuerdos que se tomaron en esta última reunión será la de volver a conversar presencialmente en la Cumbre del G20, que se realizará entre el 14 y 15 de diciembre en Mar-A-Lago, Florida, donde dijo que espera que se concrete el acuerdo comercial bilateral. Respecto a este punto, la expectativa de México es reducir los aranceles que el gobierno del republicano aplicó al acero, aluminio y a la industria automotriz.