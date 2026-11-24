Los hechos de violencia registrados en el corredor que conecta Culiacán con Guasave mostraron la capacidad de reacción del crimen organizado tras la detención de “El Chapo Isidro”

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que el grupo criminal conocido como Cártel de Guasave, vinculado con los Beltrán Leyva, mantiene integrantes en operación, por lo que no puede considerarse desarticulado tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

“Por supuesto, hay un remanente de personas también relevantes que eran colaboradores de este sujeto detenido. No podemos decir que esté desarticulado”, señaló el secretario.

Harfuch informó que, desde el inicio del sexenio, en Sinaloa han sido detenidas cuatro mil 200 personas relacionadas con actividades delictivas. También se han asegurado más de 150 toneladas de droga, incluidas 2.3 millones de pastillas de fentanilo, y siete mil 400 armas de fuego, una de cada cinco decomisadas en el país durante la actual administración.

Además, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) han inhabilitado dos mil 627 laboratorios y áreas de concentración utilizados para producir metanfetamina.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que El Chapo Isidro comenzó su actividad criminal alrededor de 2004, cuando se integró a los Beltrán Leyva. En 2009 asumió el control de la organización, tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva y la muerte de Arturo Beltrán Leyva.

De acuerdo con Trevilla, el grupo extendió sus actividades de tráfico de drogas a Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California.

En 2025, tras el enfrentamiento entre Los Mayos y Los Chapitos, Chapo Isidro se alió con la facción de Ismael Zambada, El Mayito Flaco, a la que proporcionaba apoyo logístico y armamento para combatir a sus rivales.

El titular de la Defensa detalló que la organización utilizaba dos rutas para traficar drogas: una terrestre, por la carretera federal 15, desde Sinaloa hasta la frontera con Arizona, y otra marítima. También señaló que Chapo Isidro participó en el Culiacanazo de 2019.

Entre las detenciones recientes, destacó la captura de seis integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo que rompió con Los Chapitos en 2025 para aliarse con Fausto Isidro Meza y apoyar a Los Mayos.

A esta agrupación se le relaciona con el hallazgo de 20 cuerpos al norte de Culiacán, en junio de 2025; la ejecución de 19 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, en junio de 2024, y el homicidio del influencer Adal Peña, conocido como El Tata.