8M: Diputados exigen respeto a manifestaciones de mujeres

Diputados de oposición exigieron que se respete el derecho a la manifestación y no se criminalice a las mujeres durante las movilizaciones del 8M.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira subrayó que no se deben descalificar las protestas durante el Día Internacional de la mujer.

Y que además la descalificación de una manifestación se traslade, que eso todavía es peor, a descalificar las causas de las mujeres. Creo que aquí estamos para escuchar las causas de las mujeres y para hacer efectivos sus derechos Rubén Moreira

En tanto, el líder parlamentario del PRI reiteró que el combate a la violencia contra las mujeres es una deuda pendiente en México.

“Está muy bien que en la Constitución pongamos y qué bueno, la equidad, la igualdad, pero si una mujer es golpeada no tiene a dónde ir porque se cerraron los centros de justicia -así se llaman en mi tierra- o si una mujer tiene que salir a trabajar no tiene dónde dejar los muchachos, las niñas y los niños, o porque no hay estancias o no hay escuelas de jornada completa (no funciona)”, cuestionó.

Por su parte, la bancada de Movimiento en Ciudadano en San Lázaro exhortó al gobierno de la Ciudad de México y a todas las entidades federativas a actuar oportunamente si tienen evidencias de grupos de choque infiltrados y evitar la criminalización contra las mujeres que asistirán a las marchas de manera pacífica en el país.

Si las autoridades tienen algún indicio de grupos de infiltrados en las marchas, deben actuar oportunamente. Criminalizar por anticipado las protestas es gravísimo Coordinador Jorge Álvarez Máynez.

En tanto, la bancada pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y sus homólogas en las 32 entidades, la creación de protocolos que garanticen la seguridad e integridad de cada una de las mujeres asistentes a las marchas, así como a no replicar los ataques por elementos de seguridad contra ellas como sucedió en años anteriores.

Por separado, la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo señaló que el Gobierno federal ha invisibilizado a las mujeres.

“En su momento, el Presidente de México nos dijo ‘ya chole con ese tema’”, recordó en conferencia de prensa.

Respecto a las manifestaciones, criticó las declaraciones del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, por asegurar que va a haber infiltrados en las manifestaciones.

La realidad en México es que están asesinando a 11 mujeres el día. La realidad es que están desapareciendo todo programa que apoye e impulse a las mujeres Mariana Gómez del Campo

