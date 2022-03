8M: Minuto a minuto; miles de mujeres marchan en la CDMX

Este martes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en La Razón armamos una cobertura para informar sobre los hechos de este día:

19:50 Hrs. Martí Batres dice que hay hombres ligados a grupos violentos frente a valla que protege Palacio Nacional

"En estos momentos ya hay muchos hombres frente a la valla que protege al Palacio Nacional", acusó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Además, afirmó que estos sujetos son parte de los grupos que generan violencia durante las marchas.

Así informó Martí Batres sobre la presencia de hombres en las valles de Palacio Nacional. Foto: Especial.

19:40 Hrs. Mujeres tiran semáforo frente a Palacio Nacional y lo usan para intentar tirar vallas

Mujeres encapuchadas e integrantes de colectivos feministas tiraron un semáforo y varios postes de luz alrededor del Zócalo.

Las manifestantes persistieron tras varios minutos hasta que lograron tumbar un semáforo frente a Palacio Nacional.

Con un poste que derribaron, las encapuchadas intentan tirar las vallas que blindan Palacio Nacional. Las repelen con extintores.

18:55 Hrs. Contingentes comienzan a abandonar el Zócalo

Al otro lado de la Plaza de la Constitución las mujeres que llegan comienzan a desalojar el primer cuadro de la ciudad. Y pegan pancartas en los muros que encuentran a su paso

Contingentes comienzan a abandonar el Zócalo Foto: Especial.

18:20 Hrs. Contingente que partió del Ángel de la Independencia llega al Zócalo de la CDMX

Arriba contingente al Zócalo capitalino, que iba a la vanguardia de la marcha y partió del Ángel de la Independencia.

El contingente que partió el Ángel de la Independencia llegó al Zócalo de la CDMX. Foto: Especial.

17:47 Hrs. Sube a 25 el número de personas lesionadas en marcha por el 8M

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que 25 personas resultaron lesionadas durante la marcha del 8M.

Detalló que tres ameritaron traslado a hospitales.

"En este momento, la @SSC_CDMX reporta 25 personas que requirieron atención médica en la marcha del 8 de marzo. De ellas tres ameritaron traslado a hospitales: la policía herida en el rostro y las dos manifestantes embozadas que tumbaron la estructura de vidrio del Metro Hidalgo", escribió Martí Batres en redes sociales.

Así informaron las autoridades de la cifra de heridos. Foto: Especial.

17: 25 Hrs. EN FOTOS, así transcurre la marcha por el 8M en la CDMX

Mujeres se manifiestan frente a Palacio Nacional Foto: Otilia Carvajal

Mujeres demandan el final del patriarcado Foto: Otilia Carvajal

Encapuchadas destruyen mobiliario en calles aledañas al Zócalo

Demandas de justicia durante la marcha de hoy en la CDMX Foto: Dana González Ferto

Mujeres arremeten contra una valla durante la marcha del 8M Foto: Otilia Carvajal

Pintas con motivo del 8M en la CDMX Foto: Omar Kaban

Pintas con motivo del 8M en la CDMX Foto: Omar Kaban

Pintas con motivo del 8M en la CDMX Foto: Omar Kaban

Pintas con motivo del 8M en la CDMX Foto: Omar Kaban

EN FOTOS, así transcurre la marcha por el 8M en la CDMX Foto: Omar Kaban

17:15 Hrs. Embozadas causan destrozos en banco ubicado en 5 de mayo

Un grupo de personas embozadas ataca un establecimiento comercial y un banco en 5 de mayo, informó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Un grupo de personas embozadas ataca un establecimiento comercial y un banco en 5 de mayo. pic.twitter.com/9p6AgnKQWU — Martí Batres (@martibatres) March 8, 2022

17:05 Hrs. Contingentes se reúnen en "Antimonumenta"

Los contingentes de la marcha del 8M se comenzaron a reunir en la "Antimonumenta" para emitir un mensaje. El contingente que salió del Ángel de la Independencia llegó a Juárez y Reforma para emitir una palabras.

Arriba contingente al Zócalo capitalino, que iba a la vanguardia de la marcha y partió del Ángel de la Independencia. Foto: Especial.

16:49 Hrs: Encapuchadas destruyen mobiliario en calles aledañas al Zócalo

Mujeres con los rostros cubiertos golpean puertas y destruyen mobiliario con martillos, en calles aledañas al Zócalo capitalino.

16: 40 Hrs. Inauguran memorial en honor a Marisela Escobedo en Chihuahua

En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), fue inaugurado un memorial en honor a la activista Marisela Escobedo, asesinada en diciembre del 2010, frente al Palacio de Gobierno del Estado, mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol.

"A través de este mural queremos mantener viva la lucha, la historia de Marisela y su familia, pero también reconocer la digna lucha que todos los días miles de mujeres, en este país, tienen que emprender para poder acceder a la verdad y la justicia, en un país en donde prevalecen altas tasas de violencia y altos índices de impunidad", dijo Ruth Fierro, presidenta de la Cedehm, durante la inauguración.

16:36 Hrs. Reportan 12 personas lesionadas por marcha del 8M

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que hasta el momento se reportan 12 personas heridas por la marcha del 8M.

A detalle, 9 son civiles y 3 policías, un elemento resultó herida en el pómulo por un picahielo.

ASí se reportó el número de heridos por la marcha del 8M. Foto: Especial.

16:30 Hrs. Golpean con martillos vallas de la Catedral Metropolitana; policía repele a manifestantes con extintores

Un grupo de mujeres golpearon las vallas que cubren a la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional.

Las manifestantes utilizaron bates y mazos para realizar su protesta en el marco del la marcha del 8M.

Los policías que se encontraban en el lugar repelieron la agresión con gas de extintores.

Posteriormente se dirigieron a golpear las murallas de Palacio Nacional.

16:20 Hrs. Mujeres colocan flores en vallas de inmuebles y edificios

Manifestantes colocan flores y realizan pintas en las vallas de seguridad que las autoridades colocaron para resguardar inmuebles y edificios.

En las valles metálicas, se leen consignas para exigir justicia por los casos de violencia de género, feminicidio y solicitar derechos como el aborto libre y seguro o mejoras salariales.

Además, se leen los nombres de víctimas de violencia y de agresores de mujeres.

Así se vivió el momento durante la marcha del 8M. Foto: Especial.

16:05 Hrs. Manifestantes pegan carteles en mobiliario y postes

Un grupo de mujeres que se manifiestan en la Ciudad de México por el 8 M colocaron carteles en mobiliario y postes, como forma de protesta por la desigualdad.

Mujeres que se manifiestan por el 8 M colocaron carteles en mobiliario de la Ciudad de México. Foto: Especial.

Mujeres que se manifiestan por el 8 M colocaron carteles en postes de la Ciudad de México.. Foto: Especial.

15: 58 Hrs. Mujeres pintan estatuas sobre Juárez

Mujeres encapuchadas pintaron distintas estatuas sobre Juárez con frases por el 8M.

Hasta el momento no se reportan enfrentamientos con las mujeres policías que resguardan la marcha de este 8 de marzo.

Mujeres encapuchadas pintaron distintas estatuas sobre Juárez con frases por el 8M. Foto: Especial.

Así pintaron las estatuas ubicadas en Juarez. Foto: Especial.

15:50 Hrs. Mujeres policías reciben flores durante manifestación

Mujeres policías que resguardan la marcha por el Día Internacional de la Mujer sobre Paseo de la Reforma recibieron flores de parte de las manifestantes.

Durante la marcha del 8 M se observó a uniformadas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con flores en mano, luego de que activistas y mujeres que integran colectivos feministas se las entregaran.

Activistas entregaron flores a mujeres policía que resguardaban la marcha del 8M. Foto: Especial.

15: 45 Hrs. Realizan pintas en Monumento a la Revolución

Un grupo de personas comenzaron a realizar pintas en Monumento a la Revolución. Además, se reunieron con el contingente que caminaba desde el Ángel de la Independencia.

Pintas en el Monumento a la Revolución en el marco de la marcha del 8M. Foto: Especial.

El contingente se dirige al Zócalo de la Ciudad de México.

15:30 Hrs. Llegan primeros contingentes al Zócalo

Los primeros grupos de mujeres llegaron al Palacio Nacional, algunos grupos gritaron consignas para exigir justicia por los feminicidios que se han registrado en el país en los últimos años.

Otros grupos comenzaron a golpear con martillos las vallas que cubren el recinto del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En el lugar se encuentran elementos de la policía de la Ciudad de México.

15:20 Hrs. Contingentes avanzan por el Paseo de la Reforma

Contingentes de mujeres y activistas avanzan sobre el Paseo de la Reforma, como parte de la movilización por el 8M.

Algunos contingentes están encabezados por madres y familiares de víctimas de feminicidio, estudiantes y colectivos que protestan para exigir el cese de la violencia a las mujeres.

Al corte de las 15:15 horas, colectivos ya han avanzado hasta la Glorieta de La Palma, resguardados por elementos mujeres de la Policía capitalina.

Decenas de mujeres y colectivos feministas avanzan en las inmediaciones de la exglorieta de Colón, ahora Glorieta de las Mujeres que Luchan, como parte de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer.

Con consignas y cantos, las mujeres avanzan sobre el Paseo de la Reforma rumbo al Monumento a la Revolución, desde donde continuarán la protesta hacia la plancha del Zócalo.

15:09 Hrs. Alumnas protestan dentro de preparatoria en Ecatepec



Alumnas de la Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Ecatepec protestaron contra la violencia que viven en las calles y dentro de las aulas.

Mural formado con mensajes de protesta por la violencia contra las mujeres. Foto: Especial.

Como parte de su manifestación, las jóvenes entonaron diversas consignas y canciones y también colgaron varios carteles dentro de la institución, mediante los cuales denunciaron actos discriminatorios cometidos por parte del personal docente.

“Abuelita, vine a gritar lo que a ti te hicieron callar”, “A mi también me gustan las mujeres y no las acoso”, “Si tienes que pedirle a tus alumnas que no usen falda, short o top, tal vez esos ‘hombres’ no deberían estar en la escuela”, “Mi forma de vestir no determina la cantidad de respeto”, se lee en las cartulinas que portaban las estudiantes.

14:55 Hrs. Mujeres policías arriban al Ángel de la Independencia

Decenas de mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), comenzaron a llegar a las inmediaciones del Ángel de la Independencia para resguardar la seguridad durante la manifestación de este martes por el Día Internacional de la Mujer.

Las mujeres policías comenzaron a llegar desde las 14:40 horas, y encuentran en los alrededores del Paseo de la Reforma, para resguardar la manifestación.

El Gobierno capitalino dio a conocer que para la protesta de este 8 de marzo, se desplegaría un operativo de 3 mil 100 mujeres policías.

14:51 Hrs. Primeros colectivos arriban al Ángel de la Independencia

Colectivos feministas y activistas comenzaron a llegar a los alrededores del Ángel de la Independencia, previo a la manifestación por el Día Internacional de la Mujer prevista para esta tarde.

Con pancartas, letreros y paliacates morados y verdes, decenas de mujeres aguardan debajo del Ángel de la Independencia, a la espera de que inicie la manifestación.

Se prevé que el contingente salga en punto de las 16:00 horas rumbo a la plancha del Zócalo.

"Somos la voz de las que ya no están", "por las mártires que nos dieron libertad", "grita hoy, por las que callaron ayer", son algunas de las consignas que se leen en las pancartas.

14:41 Hrs. Trabajadoras del Ayuntamiento de Chilpancingo marcha para denunciar acoso laboral

Decenas de mujeres que forman parte del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Chilpancingo, Sección XIV, marcharon para denunciar acoso laboral por parte de funcionarios y funcionarias municipales.

Protesta en Chilpancingo, Guerrero. Foto: Especial.

Durante la movilización, acusaron ser víctimas de violencia en las instalaciones del ayuntamiento y afirmaron que, a pesar de haber presentado las denuncias correspondientes, no han obtenido respuestas por parte de las autoridades correspondientes.

Varias también se pronunciaron contra el acoso y demás agresiones que viven en las calles del municipio, así como los femicidios y la desigualdad en el contexto nacional.

14:36 Hrs. SSC asegura martillos y tubos en inmediaciones del Metro Revolución

El secretario de Gobierno, Martí Batres, dio a conocer que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron diversos objetos de peligro en las inmediaciones de la estación Revolución del Metro.

En las inmediaciones del Metro Revolución, elementos de @SSC aseguraron martillos, un tubo, un bat y un mazo. pic.twitter.com/ww21gUldEi — Martí Batres (@martibatres) March 8, 2022

A unas horas de que arranque la manifestación por el 8M en el Ángel de ña Independencia, el funcionario detalló que se aseguraron martillos, un tubo, un bat y un mazo.

En imágenes difundidas por Batres Guadarrama en sus redes sociales, también se observan botes de pintura en aerosol.

14:28 Hrs. Mujeres intervienen vallas instaladas alrededor de Palacio de Gobierno de Michoacán

Luego de que el Gobierno del Estado de Michoacán instaló vallas metálicas y mallas negras para proteger el Palacio en Morelia, durante las movilizaciones, un grupo de mujeres realizó pintas para protestar contra la violencia y la represión.

Fachada del Palacio de Gobierno de Michoacán. Foto: Especial.

Frente a las puertas del recinto, fue colgada una lona con la fotografía de Jessica González Villaseñor, joven víctima de feminicidio en septiembre del 2020, cuya imagen fue acompañada con la frase: "Si me hubieran cuidado como un edificio, jamás me hubieran asesinado".

13:30 Hrs. Inician manifestaciones de colectivos feministas en Morelos

Integrantes de diferentes colectivos de mujeres iniciaron cerca de las 15:30 horas de este martes manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer para exigir un alto a la violencia de género y la violencia feminicida en Jojutla, Morelos.

En las consignas se demanda seguridad, justicia y cero impunidad contra violadores, la principal consigna que se escucha del grupo que se dirige hacia el monumento Juárez en dicha entidad.

Por otra parte, en municipios como Cuernavaca y Cuautla, Morelos, también se ha iniciado una marcha en exigencia de que se visibilice la grave situación de violencia que viven las mujeres en el estado.

13:25 Hrs. Comienzan movilizaciones feministas en el país

Desde temprano, las mujeres comenzaron a tomar las calles y más espacios públicos en distintos puntos del país, para exigir un alto a la violencia en razón de género, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

8M, día de movilizaciones en México. Foto: Especial.

En Baja California Sur, los monumentos de personajes históricos de La Paz y San José del Cabo amanecieron con pañuelos verdes y morados atados.

Otras intervenciones ya comenzaron a registrarse en Durango, donde redes feministas colgaron mantas verdes en los puentes peatonales para exigir la despenalización del aborto; también en Chiapas, donde mujeres se concentraron en la Plaza de la Paz para intervenir el espacio con fotografías y carteles.

Por su parte, la Red Asaleas, en Michoacán, emitió un comunicado dirigido al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para expresar su preocupación por la posibilidad de que se repitan los actos de represión cometidos por las autoridades, por lo que pidieron activar las medidas de protección a fin de evitar que se ponga en riesgo la seguridad e integridad de las manifestantes.

Al grito de ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!, uno de los contingentes feministas en Hidalgo marchó en calles del municipio Atitalaquia, donde también interpretaron Canción sin miedo.

11:55 Hrs. Comienzan primeras movilizaciones de colectivos feministas en Ecatepec

Un grupo de mujeres feministas comenzó la manifestación en el municipio de Ecatepec, uno de los 11 municipios con Alerta de Género en el Estado de México, la cual de acuerdo con redes sociales se tenía prevista comenzará a las 16 horas de este martes.

El grupo se concentró en el Puente de Fierro y partió rumbo al palacio municipal. A su pasó realiza pintas por diversas estaciones del Mexibús, cuyo servicio tuvo que ser suspendido de manera temporal.

Luego de caminar por un kilómetro sobre la avenida Revolución y realizar varias pintas, el contingente feminista tomó la calle Agricultura con rumbo al Palacio Municipal Ecatepec.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que 2 mil 017 elementos, entre ellos 600 mujeres, participarán en el despliegue operativo con motivo del Día Internacional de la Mujer para salvaguardar la integridad de las colectivas y manifestantes que marcharán en el territorio mexiquense.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que estas labores de vigilancia se concentrarán en las distintas marchas y los uniformados estarán apoyados con 58 vehículos oficiales, entre ellos una ambulancia.

"Con esta medida, se pretende que las manifestantes e integrantes de los colectivos feministas puedan ejercer su derecho a la libre expresión, sin que nada ni nadie interfiera en sus itinerarios", detalló la dependencia estatal.

11:35 Hrs. Diputados exigen respeto a manifestaciones de mujeres

Diputados de oposición exigieron que se respete el derecho a la manifestación y no se criminalice a las mujeres durante las movilizaciones del 8M.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, subrayó que no se deben descalificar las protestas durante el Día Internacional de la mujer.

“Y que además la descalificación de una manifestación se traslade, que eso todavía es peor, a descalificar las causas de las mujeres. Creo que aquí estamos para escuchar las causas de las mujeres y para hacer efectivos sus derechos.”, manifestó en entrevista a medios.

En tanto, el líder parlamentario del PRI reiteró que el combate a la violencia contra las mujeres es una deuda pendiente en México.

"Bueno, la violencia es una. Creo que la violencia es un tema que es reiterativo y que no podemos dejar a un lado.

“Está muy bien que en la Constitución pongamos y qué bueno, la equidad, la igualdad, pero si una mujer es golpeada no tiene a dónde ir porque se cerraron los centros de justicia -así se llaman en mi tierra- o si una mujer tiene que salir a trabajar no tiene dónde dejar los muchachos, las niñas y los niños, o porque no hay estancias o no hay escuelas de jornada completa (no funciona)”, cuestionó.

Por su parte, la bancada de Movimiento en Ciudadano en San Lázaro exhortó al gobierno de la Ciudad de México y a todas las entidades federativas a actuar oportunamente si tienen evidencias de grupos de choque infiltrados y evitar la criminalización contra las mujeres que asistirán a las marchas de manera pacífica en el país.

“Si las autoridades tienen algún indicio de grupos de infiltrados en las marchas, deben actuar oportunamente. Criminalizar por anticipado las protestas es gravísimo”, apuntó el coordinador Jorge Álvarez Máynez.

En tanto, la bancada pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y sus homólogas en las 32 entidades, la creación de protocolos que garanticen la seguridad e integridad de cada una de las mujeres asistentes a las marchas, así como a no replicar los ataques por elementos de seguridad contra ellas como sucedió en años anteriores.

Por separado, la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, señaló que el Gobierno federal ha invisibilizado a las mujeres.

“En su momento, el Presidente de México nos dijo ‘ya chole con ese tema’”, recordó en conferencia de prensa.

Respecto a las manifestaciones, criticó las declaraciones del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, por asegurar que va a haber infiltrados en las manifestaciones.

“La realidad en México es que están asesinando a 11 mujeres el día. La realidad es que están desapareciendo todo programa que apoye e impulse a las mujeres”, acusó la legisladora panista.

11:10 Hrs. Despliegan elementos de la Marina en Palacio Nacional previo a marcha de mujeres

Mujeres del grupo antimotines de la Secretaría de Marina se desplegaron para resguardar las inmediaciones de Palacio Nacional, previo a las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer.

Las uniformadas se suman al operativo anunciado por las autoridades capitalinas, que incluirá a tres mil mujeres policía en el tramo que el contingente recorrerá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo.

Diversos videos mostraron a las uniformadas, quienes portan uniforme táctico, cascos y escudos, recorriendo las calles circundantes a Palacio Nacional, el cual, junto a otros recintos del centro histórico, amanecieron completamente amurallados con vallas metálicas que alcanzan hasta los tres metros de altura.

El despliegue y blindaje en el centro de la capital generó diversos reclamos en redes sociales, por parte de colectivos y mujeres.

“Hasta la Marina anda ‘cuidado’ el Palacio. Ojalá que ese mismo desplegado de seguridad lo aplicaran para perseguir y encarcelar al crimen organizado”; “la Marina en la protesta de mujeres, porque hemos de ser igual de peligrosas que los cárteles y el crimen organizado”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Con información de Yulia Bonilla y Frida Sánchez

