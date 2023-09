Administración del Tren Maya pasa a manos de la Sedena, confirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomará, de manera oficial, el control de la empresa del Tren Maya que tenía bajo su administración del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); el director será el general Óscar David Lozano Águila.

“Ya hay un decreto, ya se formalizó la entrega de la empresa manejada por Fonatur, Tren Maya, para todo lo que es la construcción de los 1,554 kilómetros de vías, la adquisición de los trenes, las estaciones, cocheras, talleres, todo lo que es el Tren Maya”, informó.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador justificó que las Fuerzas Armadas administren una obra pública de gran trascendencia como el Tren Maya, que será inaugurado en diciembre de este año, ya que han actuado con honestidad en el manejo de los recursos.

Sedena está a cargo del Tren Maya para que en un futuro no lo quieran privatizar

“¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa? Porque esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación pública privada, no. Es presupuesto público, dinero del pueblo, el que se está invirtiendo”, refirió.

La obra del Tren Maya que cruzará los estados del sur sureste como Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, tiene una inversión cerca a los 20 mil millones de dólares.

“¿Cómo garantizamos que haya buena administración, honesta, que no haya derroche, y que no quieran en el futuro entregar el Tren Maya a particulares? Se lo tenemos que dejar a una institución seria, responsable, que representa a la nación, que representa a México, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional”, remató.

Neoliberales propiciaron desarrollo económico desequilibrado

El primer mandatario mencionó que el tren tiene como objetivo potenciar el turismo en la zona donde está Cancún, las mejores playas del Caribe mexicano, además de realizar el servicio de carga y traslado de pobladores de la región.

Añadió: “Periodo negro, esa pesadilla que fue el periodo neoliberal porque en el norte se logró crecer a tasas de cuatro por ciento anual; en el centro a dos por ciento anual en el periodo neoliberal, pero en el sur sureste cero crecimiento, y en muchos estados del sur sureste menos cero, hubo decrecimiento.

“Un crecimiento totalmente desequilibrado, no fue parejo, fueron como islotes en donde hubo crecimiento, las ciudades fronterizas, las costas, algunos centros turísticos, algunas ciudades y como decía Cancún, la Riviera Maya y nada más, el resto del país no tuvo crecimiento, se despoblaron la mayoría de los municipios porque la gente tuvo que salir a buscarse la vida a otras partes, tanto a estas islas de crecimiento rodeadas de un mar de pobreza y abandono, como al extranjero”, dijo.

Síguenos en Google News

DAN