Adrián LeBaron denuncia impunidad en homicidio de su abogado, Abel Murrieta

El activista Adrián LeBarón denunció que a seis meses del homicidio de su abogado Abel Murrieta, el caso sigue impune y no se ha avanzado en la investigación, ni se ha hecho justicia.

A 6 meses de la muerte de Abel Murrieta, mi abogado, nada ha pasado, sigue impune su asesinato. Para las elecciones que vienen ¿ya tendrán contemplados a cuántos candidatos van a matar? Adrián LeBaron

Adrián LeBarón comentó que desde el 13 de mayo de 2021, fecha en que ultimaron a Abel Murrieta, hasta el momento no hay algún detenido por el caso, ni existen responsables por el asesinato; además aseguró que el jurista se volvió un caso más de impunidad en un país donde 99 por ciento de los casos no se investiga.

Pareciera que no se tiene la capacidad o no les conviene desentrañar lo que hay alrededor del crimen, ambos escenarios resultan alarmantes, pero el segundo caso, es más que peligroso, hablamos de autoridades que han dejado en la orfandad su razón de ser Adrián LeBaron

El activista aseveró que Abel Murrieta se unió al centenar de candidatos asesinados por el proceso electoral de 2021, lo que calificó como la muestra de que la violencia y la muerte ya no respetan a nadie. “Y que son muestra de que el sistema electoral también está rebasado, y en lo más importante no hay democracia válida, si en primer lugar no garantiza la vida y libertad”, añadió.

Además hizo un llamado a las autoridades para que fortalezcan el tema de seguridad ya que el debate no es por colores, sino en ese tema.

Quiero reiterar que no dejaremos que la muerte de Abel Murrieta quede impune. Vamos a seguir reclamando que se esclarezca su caso, que se castigue a los culpables y que se establezcan las medidas para que estos casos nunca vuelvan a ocurrir Adrián LeBaron

