Adriana Dávila, sobre fallo del TEPJF contra Noroña: "no espero mucho de su parte"

"Conociendo al diputado Gerardo Fernández Noroña no espero mucho de su parte", a pesar de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconoció la diputada Adriana Dávila.

“Yo no espero mucho, te lo confieso, por parte del actor. Yo lo que esperaría es que la Cámara de Diputados, porque hay una instrucción que la afecta, tendrá que, dependiendo del turno que dé la Mesa Directiva, discutirse en el Comité de Ética y discutirse en el Pleno, pues yo esperaría la resolución de la Cámara de Diputados, lo que acuerden los coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política y evidentemente la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y no entraría en un debate absurdo”, explicó en entrevista.

Luego de un año y tres meses después de que se presentó la queja, este miércoles, el TEPJF ratificó la sanción en contra del diputado Gerardo Fernández Noroña por haber realizado declaraciones contra la legisladora cuando visitó el Congreso de Tlaxcala.

En este tiempo, la legisladora recibió recomendaciones incluso de ya no hacer nada y dejar pasar el caso.

“Yo recibí comentarios como 'no hagas caso, así es la política', 'debemos acostumbrarnos', 'son dichos que se generan',' es engrandecer a las personas', incluso había quienes me decían 'no denuncies'. Nos tardamos casi un año en obtener justicia, pero el mensaje es muy claro: no importa cuánto tiempo te tardes en que las instituciones volteen a ver los casos, son las instituciones quienes deben voltear a vernos”, confió a La Razón.

Agregó que su aspiración es que esta resolución sirva como base para que más mujeres se animen a denunciar y evitar que el miedo las paralice y eviten denunciar.

“Es un precedente que nos ayuda a todas las mujeres de México a este país porque lo más importante de esta resolución es no permitir que el miedo nos impida denunciar” enfatizó.

Adriana Dávila dijo que esta resolución pone de manifiesto que la política tiene que elevar el nivel de la discusión y no confundir la defensa fuerte de las ideas con el insulto y la descalificación.

“La política tiene que regresar al argumento, yo no me rehúso a debatir sobre los temas que haya que debatir con todo gusto puedo entablar un debate de pares pero lo quiero hacer con sentido, el problema es que le hemos dado ya a la política el nivel de la ofensa y eso es lo que no podemos permitirnos, mucho menos las mujeres que participamos, porque inhibimos nuestra propia participación” pidió la legisladora panista.

El origen de la ofensa

El 4 de octubre de 2019, Gerardo Fernández Noroña fue invitado por un grupo de legisladores, integrantes de la Cuarta Transformación, con quienes fue conversar al Congreso de Tlaxcala.

En ese lugar, dijo que había una “una diputada más bocona que la chingada” a la que relacionó además con la trata de personas que afecta a esa entidad, y también dijo que si seguía con sus declaraciones él mismo “le pondría una chinga la próxima vez que abra la boca”.

Estas declaraciones fueron denunciadas por la legisladora de Acción Nacional y en el Instituto Nacional Electoral (INE) dictaron medidas contra el legislador, lo obligaron a ofrecer una disculpa pública y tomar cursos sobre violencia de género, derechos humanos y nuevas masculinidades.

Inconforme, el diputado Fernández Noroña impugnó ese acuerdo, pero este miércoles fue ratificada la sanción en su contra por el TEPJF.