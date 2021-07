Afirma AMLO que 72.4% respalda su continuidad; “estamos bien calificados”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está bien calificado con 6.7, mientras que 72.4 por ciento está a favor de que continúe después de la consulta de revocación de mandato.

"Yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca jamás los traicionaré", aseguró.

En la parte final de su mensaje con motivo de la celebración del tercer aniversario de su triunfo del 1 de julio de 2018, AMLO dijo que aspira a convencer a más gente para que haya una revolución de las conciencias, a informar, orientar y concientizar.

"Hoy cumplimos tres años del triunfo histórico de nuestro movimiento y aun recuerdo cuando el primero de diciembre del 2018 en el camino a la Cámara de Diputados se nos acercó un joven que me dijo: 'no nos vayas a fallar'.

"Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven ni quienes votaron por mi hace tres años. Posiblemente haya quienes imaginaron que sería de otra forma, los que han llegado a la conclusión en el ejercicio de su libertad o criterio que no comparten mis ideas y que no les gusta mi estilo de gobierno o de gobernar", sostuvo AMLO.

Desde Palacio Nacional consideró que "nadie, en honor a la verdad, podrá decir que no he cumplido en desterrar la corrupción, ni mi imaginación en beneficio del pueblo".

Afirma que los logros de su gobierno están a la vista

AMLO expuso que los logros están a la vista, a pesar de la pandemia de COVID y consecuencias que acarreó, pues existen plenas libertades y poco a poco vamos pacificando al país sin violar derechos humanos y sin reprimir al pueblo.

En ese contexto dio a conocer una encuesta que levantó su gobierno hace unos días, en donde se realizaron varias preguntas y se pide calificar el trabajo del Presidente, quien recibió 6.7 a su gestión; 72.4 por ciento está de acuerdo en que continúe al frente luego de la consulta de revocación de mandato.

De acuerdo con la consulta telefónica, abundó AMLO, 64.7 por ciento de los encuestados señaló que el actual gobierno representa un cambio importante, y 31.1 por ciento dijo que no.

En otro rubro, 42 por ciento de los encuestados consideró que está igual su situación económica con este gobierno, 15.3, mejor, y peor 40 por ciento.

Sin embargo, 38.4 por ciento opinó que para el siguiente año la situación mejorará; 26.8 por ciento dijo que igual, y 23.2 por ciento mencionó que peor.

AMLO explicó que 41.4 por ciento de la población consultada expresó que su situación será mejor al final del sexenio en 2024; 26.9, peor, y se mantendrá igual, 23.9 por ciento.

En tanto que 43 por ciento observó que la corrupción es menor en este gobierno,y 33.3 por ciento, igual.