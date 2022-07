Alerta solicitada por autoridades de Campeche

"Alito" Moreno promueve amparo contra alerta migratoria, pero juez no la admite El líder nacional del PRI, "Alito" Moreno, promovió una demanda de amparo contra la alerta migratoria por la cual fue detenido el 10 de julio en el AICM, pero no fue admitida por que no cumplió con algunos requisitos