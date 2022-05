Alertan improvisación del modelo educativo

El proyecto de nuevo modelo educativo del Gobierno federal dio pie a nuevas objeciones por parte de especialistas en esa rama, quienes alertaron que, con él, se pone en el centro a la comunidad y no a los alumnos; falta en lo pedagógico; los tiempos son insuficientes para su implementación y los maestros no fueron consultados.

Paulina Amozurrutia, coordinadora de la organización Educación con Rumbo, consideró que se trata de una “cerrazón” del Gobierno querer modificar equivocadamente algo que está en crisis y en esencia, dijo, su grave defecto es poner a la comunidad en el centro de la educación cuando debe ser el alumno.

Dijo a este diario que los problemas recaen al quitar los grados escolares y optar por niveles de conocimiento; se desconocen las materias y pasan a ser áreas de educación, y permite que el maestro no siga el currículo educativo.

La organización solicitó que la SEP deje de inventar modelos que no están acorde a la crisis que vive el país y que acabaría con la educación científica.

“Están quitando los programas curriculares y (la enseñanza) no va a ser laica porque la están ideologizando; con este programa están terminando con el derecho constitucional de los niños de tener una educación laica y científica”, expuso.

Carlos Aguirre, director de la Alianza de Maestros, calificó como sorprendente que este modelo no cuente con claridad de cómo lo van a implementar.

“Todo indica que no hay una propuesta pedagógica que tenga elementos académicos para valorarla como algo serio. En general, a todos los que están metidos en el tema educativo les preocupa las formas. Es decir a qué se refieren, en concreto, que el alumno podrá evaluarse y cómo va a operar el tema de los libros de texto”, cuestionó.

Para Francisco Javier Landeros, presidente de la organización Suma por la Educación, el plan es improvisado y difícil de implementar. Destacó que la forma y los tiempos no dan, y van a llevar a una implementación inadecuada.

Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), expresó que no están en favor de que el modelo educativo se implemente, porque al día de hoy no existe un programa piloto. Resaltó que la SEP se refiere a un esquema con acento en un pensamiento ideológico para quitar el clasismo y racismo. “La pregunta es: ¿por qué lo quieren quitar? Según, que es un proceso del neoliberalismo y, ¿cuáles son los resultados del diagnóstico que establecieron para cambiar el modelo? Nunca presentaron un diagnóstico y por eso la UNPF no está de acuerdo”.

Consultado al respecto, Gilberto Guevara Niebla subrayó que los cambios al modelo educativo son un “atropello” al magisterio, pues además de construirse sin consultar a los docentes, no responde a las necesidades del país.

El exsubsecretario de Educación y miembro del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) afirmó a La Razón que la nueva estrategia de la SEP es un “retroceso”, ya que no responde a las “verdaderas necesidades” para resarcir los estragos por la pandemia.

Desde su experiencia, las alternativas deberían centrarse en preparar perfiles docentes que no sólo respondan a la comunidad, sino al desarrollo tecnológico que pueda enfrentar la realidad del país.