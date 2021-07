AMLO acabó con la figura del presidente todopoderoso e impune: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que a tres años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se rompió la “piedra angular del viejo sistema”: el presidente todopoderoso, intocable e impune.

Al encabezar el encuentro con los alcaldes electos de Morena, resaltó que después de las elecciones del 6 de junio, el titular del Ejecutivo federal contará con 700 gobiernos municipales que respaldarán la cuarta transformación, 300 más que los que se ganaron en 2018.

Afirmó que entonces la responsabilidad de transformar al país ya no sólo recaerá sobre el Presidente de la República, sino también sobre los gobernantes municipales emanados de Morena, que tendrán la responsabilidad de impulsar el proyecto de nación de López Obrador.

Destacó que uno de los cambios más relevantes que ha impulsado el actual mandatario federal es que pese a que él es el Presidente con mayor legitimidad en la historia reciente del país, “se puso frente al espejo para desarticular esa figura y darle más poder al pueblo”.

Por ello, resaltó, se promovieron reformas constitucionales para que el titular del Ejecutivo federal pueda ser juzgado, además de que se ha apegado a los criterios de austeridad y se dispuso a someterse a la revocación de mandato.

En ese sentido, el dirigente nacional de Morena recordó que el próximo 1 de agosto tienen la responsabilidad de promover la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes y para el año próximo tendrán que dar la batalla para garantizar el éxito en la revocación de mandato.

Delgado subrayó a los alcaldes electos asistentes al encuentro que no tienen derecho a equivocarse, por lo que desde sus posiciones tendrán que actuar apegados a los principios de Morena y seguir impulsando el proyecto transformador del Presidente de la República.

De hecho, los presidentes municipales electos firmaron su carta compromiso con los principios de la cuarta transformación para no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, pues el líder nacional morenista les advirtió que tendrán que alinearse con el partido.

Les precisó que a través del Instituto Nacional de Formación Político los estarán guiando en función de los principios morenistas, porque subrayó que en adelante “ya no habrá un partido ausente, sino que vamos a estar acompañándolos siempre”, tanto a los alcaldes, como a las legislaturas locales, a los diputados federales y a los 17 gobernadores.

