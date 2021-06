Hubo traiciones en muchas partes del país: Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que en las pasadas elecciones, las traiciones fueron el principal adversario de su partido, porque se dieron en muchas partes del país, por lo que adelantó que comenzó una renovación en sus filas con miras a los próximos procesos electorales, además de la consulta de revocación de mandato.

En entrevista con La Razón, subrayó que entre los temas prioritarios de la agenda legislativa de su bancada está una reforma electoral, en la que haya nuevos consejeros “que defiendan la democracia tanto como los actuales defienden su salario mayor al Presidente de la República”.

Delgado Carrillo consideró que Morena obtuvo triunfos en la mayoría de las gubernaturas y mayoría en el recinto legislativo de San Lázaro, a pesar de la “persecución” que sufrieron por parte de algunos consejeros electorales, quienes, a su consideración, cambiaron reglas para los comicios y quitaron candidatos a su partido, por lo que aceptó que deben ser removidos: “ya no deben estar ahí”.

La Razón (LR): Anunció una reestructuración en Morena, ¿cómo se va a llevar a cabo?

Mario Delgado Carrillo (MDC): Está claro que necesitamos una profunda reestructuración interna, una reorganización, porque en esos dos años y medio que se perdieron después de la elección del 2018 estuvo a punto de costarnos la continuidad del movimiento; afortunadamente pudimos reorganizarnos muy rápido para estar a tiempo para la elección y con muy buenos resultados; tenemos que reorganizarnos, con reglas claras, adecuar los estatutos a la nueva realidad, reconocer que ahora somos un partido de masas en el que las encuestas deben mantenerse, porque la gente debe decidir con esa herramienta, aunque con más calma para que se puedan conocer las metodologías y los resultados con un mayor margen.

LR: Antes y después de las elecciones ha sido cuestionado por la militancia, ¿cómo atemperar o conciliar esta situación?

MDC: Allí están los resultados, es lo más importante, se lograron los objetivos de retener la mayoría en la Cámara de Diputados y que se extendiera nuestro movimiento, ganamos 11 de 15 gubernaturas, no es un dato menor, 12 con nuestros aliados, lo cual quiere decir que la gente que sigue el proyecto de transformación. Siempre habrá quienes quieran privilegiar el interés particular sobre el general, eso no lo podemos evitar.

LR: Sin embargo, la secretaria general, Citlalli Hernández, afirmó que le fallaron al Presidente, ¿usted coincide con esto?

MDC: No, yo creo que estuvimos a la altura, logramos los objetivos y nuestro movimiento creció de manera impresionante, lo que el domingo 6 de junio Morena ganó, al PAN le tomó más de 70 años lograrlo.

LR: Aunque se redujeron los espacios importantes, incluso, en la propia Cámara de Diputados…

MDC: Así es la democracia, en la que ganas y pierdes, lo importante son los resultados que tienes, en un marco democrático, y vamos a seguir controlando el presupuesto y a modificar cualquier ley como lo hicimos en la legislatura que termina; si se requieren modificaciones constitucionales haremos alianzas para tener los votos necesarios y modificar la Constitución.

LR: Sobre las alianzas, ¿por qué buscar al PRI y para qué temas?

MDC: Con el PRI o con otros partidos, quienes quieran trabajar en favor de nuestro país, de la gente que lo necesita, ya iremos viendo cada una de las reformas, ya veremos quién está en favor de impulsar esta transformación.

LR: En cuanto al PVEM, acabando las elecciones han aflorado diferencias en algunos estados, ¿se tambalea la alianza?

MDC: No, no es una alianza que se nos haya ocurrido para ir a la elección, la hicimos para mantener esta mayoría junto con los partidos del Trabajo y Encuentro Social, no es como la alianza de los partidos de la corrupción, que se juntaron sin saber para qué, que les fue muy mal por cierto, y que ahora ellos dicen que van a tener o formar un frente legislativo.

LR: ¿Cuáles son los temas principales que impulsará Morena?

MDC: Primero, lo fundamental era mantener la mayoría para mantener el proyecto de la 4T, está claro que necesitamos una renovación de los órganos electorales, además, en materia de soberanía energética, hay varios asuntos que hay que abordar y seguramente en materia económica y de salud por la pandemia que vivimos, seguramente tendrá que haber algunos cambios.

LR: ¿Qué reformas promoverán en materia electoral?

MDC: Queremos que los consejeros estén a la altura del deseo de México, de vivir en una auténtica democracia, que no tenga resabios del pasado, sino que tenga como fin consolidar la vida democrática del país. Morena obtuvo sus triunfos a pesar de la autoridad electoral, de que nos quitaron candidatos, a pesar de que sufrimos una persecución, de que cambiaron las reglas del juego para asignar plurinominales; fracasaron en sus intentos de detenernos, pero no pueden seguir ahí, tiene que ser un árbitro totalmente comprometido con el avance democrático del país, no que sea para un lado o que esté en contra de nuestro movimiento, no lo queremos a modo, sino imparcial, porque nosotros venimos de la lucha democrática.

LR: Entonces ¿la reforma electoral sí incluye la remoción de algunos consejeros?

MDC: Por supuesto, es más que necesaria.

LR: Sobre este tema, ¿en qué está pensando Mario Delgado?

MDC: En actualizar las instituciones electorales y garantizar que actúen de manera imparcial y transparente; voy a poner un ejemplo: que (los nuevos consejeros) peleen por la democracia como los actuales lo hacen para defender su salario por encima del que gana el Presidente, así de simple, para que quede claro.

LR: Entonces, la reforma va con dedicatoria, va dirigida a algunos nombres…

MDC: No, no tiene nombre, se llama solamente auténtica democracia, ése sería el nombre de la reforma: auténtica democracia.

LR: El senador Ricardo Monreal dice que en Morena es necesaria una sacudida y renovar liderazgos.

MDC: Sí, coincido absolutamente con él.

LR: Entonces, ¿usted se va, se queda, qué va a hacer después de las elecciones?

MDC: Nosotros estamos aquí hasta octubre del 2023 y vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento de nuestro partido, por lo que nos va a tocar la revocación de mandato y las 6 gubernaturas de 2022 y otras 3 o 4 en 2023, entre éstas la del Estado de México, y Coahuila, serían 8 más.

LR: ¿Coincide con el Presidente en que hubo fuego amigo en Morena durante las elecciones?

MDC: Sin duda que hubo traiciones en muchas partes del país, en donde grupos de supuestos morenistas fueron nuestros principales adversarios, incluso hubo quienes se fueron al PAN, al PRI, algunos hasta con Jorge Hank Rhon allá en Baja California; en Yucatán, en Aguascalientes, en San Luis Potosí; podría dar una lista larguísima, también en Tamaulipas, ahora es tiempo de renovarse y si quieren irse con otra opción política, pues adelante, pero que no participen dentro de nuestro movimiento, quienes hayan traicionado… pues ya se fueron.

LR: En el caso de la Ciudad de México, ¿cuál será la estrategia para recuperar como territorio la capital del país?

MDC: Para actuar con mucha responsabilidad, necesito un diagnóstico muy claro, porque fue algo que nadie se esperaba y, por mi vocación y corazón de izquierda, sé que hay un llamado de atención muy fuerte de la ciudadanía, hay que entenderlo en toda su dimensión y, a partir de eso, plantear una estrategia y recuperar cuanto antes la Ciudad de México.