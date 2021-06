Ricardo Monreal: Quien pretenda adelantar la sucesión presidencial es un “suicida político”

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que quien se atreva a adelantar los tiempos para la sucesión presidencial es un “suicida político”

En conferencia de prensa, señaló que cuando apenas se acaba de superar la jornada electoral intermedia, él no está pensando en otras aspiraciones y aseguró que no lo mueve ninguna “ambición vulgar”.

No estoy pensando en eso, estamos a destiempo, lo único que me preocupa es fortalecer la institución presidencial, aquel que se atreva a adelantar los ritmos y los tiempos no es sino un suicida política. Tengo 46 años en el servicio público y estoy muy claro en cómo se construyen ese tipo de circunstancias, por eso no actuaré de manera precipitada ni de manera ventajosa Ricardo Monreal

Monreal Ávila afirmó que vive una etapa de respeto y compañerismo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que rechazó tener algún desacuerdo o desencuentro con él.

En ese sentido, también precisó que no está dispuesto a ser “chivo” de nadie, ante los señalamientos que ha recibido por supuestamente haber contribuido a la derrota de Morena en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Cuauhtémoc.

Morena tiene que reconstruir relación con electores: Ricardo Monreal

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado reconoció que a pesar de los resultados favorables para el partido, tiene que revisar su estrategia, particularmente la de selección de candidatos, porque sí perdieron electores.

No obstante, enfatizó que no se trata de reproducir la “noche de los cuchillos largos” al interior de Morena, por lo que precisó que ante las derrotas electorales los senadores no están pidiendo la renuncia de Mario Delgado ni de Citlalli Hernández.

Señaló que los integrantes del grupo parlamentario buscarán una reunión con la dirigencia nacional de Morena para evaluar los resultados en los comicios y definir propuestas para reconstruir su relación con los electores, principalmente con la clase media, los empresarios, los grupos de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.

El político zacatecano remarcó que lejos de descalificar a quienes no respaldaron a Morena, deben trabajar por la unidad y la cohesión del país.