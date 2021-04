AMLO advierte a médicos privados sobre vacunación: "Si no te corresponde, no"

Al asegurar que no ha habido ninguna protesta de médicos ni tomaron las calles o paralizaron hospitales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió a aquellos del sector privado que buscan una vacuna contra COVID-19, que "si no te corresponde, no".

Durante la conferencia de medios, AMLO dejó en claro:

"No es justo el querer decir 'a mí me vacunas'; no, si no te corresponde no. 'Sino, como soy médico y me pongo mi bata blanca, voy a los medios de comunicación, a los programas de radio'. ¡Qué barbaridad!, '¿cómo, no van a vacunar a los médicos?'".

AMLO no descartó que este movimiento de algunos médicos, que ayer, dijo, convocaron a una marcha y no reunieron gente, esté siendo manipulados por sus adversarios en estos tiempos electorales donde quieren sacar raja política.

"Decir que en atención de COVID se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y del privado no, porque es mucha manipulación, siendo una campaña para echarnos a los médicos encima diciendo que a los médicos privados no los vacunamos", expuso AMLO.

AMLO insiste que opositores buscan afectarlo

AMLO opinó que si fuese cierto o injusto lo que está haciendo el gobierno, con toda la propaganda de los medios conservadores, a los llamados de que salgan los médicos a protestar, saldrían cientos, miles. Sin embargo, consideró que de manera expedita sus opositores buscan afectarlo.

"Ayer convocaron a una manifestación, no reunieron gente. No es haber, voy a presionar, además como hay elecciones, hay un partido, bueno es el mismo, que quiere sacar raja de todo, con medios, intelectuales orgánicos, los partidos de oposición", indicó.

AMLO agradece trabajo de médicos y enferemeras

En contraparte, AMLO agradeció a médicos, enfermeras y trabajadores del sistema de salud pública porque se han portado de lo mejor durante la pandemia; son héroes, heroínas que han estado atendiendo a enfermos, arriesgando sus vidas, aún cuando no tenían los equipos necesarios de protección.

"No tenían guantes, equipo, protección, se les consiguieron todos los equipos, se les protegió, ahora se han vacunado. No hubo ninguna protesta como hubiesen querido nuestros adversarios, que pararan los hospitales, que tomaran las calles, no", enfatizó.