AMLO advierte que no permitirá intromisión de OEA y ONU en elecciones

El gobierno de México no permitirá ninguna intromisión de la OEA o la ONU en las elecciones federales del 6 de junio, ni actitudes injerencistas de gobiernos como Estados Unidos, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Nosotros estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones, desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía y eso ya lo saben en la OEA, en la ONU, en todos lados, que no vamos a permitir ninguna actitud injerencista", afirmó AMLO.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO insistió en que México no es colonia, no es un protectorado sino un país libre, independiente y soberano, y ratificó que en el país "no hay nada que temer" ante los próximos comicios donde se renovarán más de 20 mil cargos de representación popular.

AMLO reiteró su llamado al gobierno de Estados Unidos para que de respuesta a la nota diplomática enviada hace algunos días por el financiamiento ilegal a grupos opositores a la Cuarta Transformación.

"Yo estoy en espera de la respuesta del gobierno de EU y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando, que estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral, porque es evidente, no hay de este grupo nadie que no esté en contra de nosotros", destacó.

AMLO de nuevo habló sobre el empresario Claudio X. González, fundador de este grupo "Sí por México" y promotor de la alianza en contra de la actual administración; es el que convocó y hay fotografías de él con los dirigentes de partidos contrarios al gobierno.

"Él agrupó a todos los partidos conservadores del país, no estoy inventando nada, a lo mejor encontramos una foto de este señor Claudio X. González, que es el fundador de esta organización que recibe dinero del gobierno de EU", refrendó.

En el encuentro con medios presentó una fotografía del empresario Claudio X. con los presidentes del PAN, Marko Cortés, del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y del PRD, Jesús Zambrano.

López Obrador recordó que este bloque opositor busca controlar el presupuesto en la Cámara de Diputados para desaparecer los programas sociales implementados en este gobierno, porque, dijo, consideran que es populista repartir dinero a los más pobres, adultos mayores y jefas de familia.

"Nosotros llegamos aquí defendiendo un proyecto nuevo, distinto en favor del pueblo, no engañamos a nadie, lo que hemos predicado en años, entonces ellos están inconformes porque quieren manejar el presupuesto.

"Antes se lo repartían entre ellos, se robaban la mayor parte del presupuesto, nada más que actúan como delincuentes de cuello blanco porque no le llaman robo a eso que hacen, están tan enajenados en ese aspecto que creen que eso es normal, hacer negocios", concluyó.