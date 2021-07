AMLO: Alzas en gas LP "me están dejando como demagogo y mentiroso"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del alza de precios del gas LP por parte de las empresas distribuidoras porque "me están dejando como un demagogo y mentiroso", ya que se había comprometido a que no aumentaría el costo del combustible durante todo su gobierno.

"No vamos a dejar en estado de indefensión a la gente y pues no lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es esto porque nos está perjudicando, entre otras cosas además de afectar la economía popular pues me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso", afirmó AMLO.

AMLO presentó durante la conferencia mañanera una gráfica donde se comparan los precios del gas licuado en los que Pemex vende a las cinco empresas que controlan actualmente el mercado.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro.

"Miren, de 13.50 pesos que vende Pemex a 20.94 al consumidor, al usuario final y esto no era así, esto no sucede en el caso de las gasolinas, entonces vamos a competir", expresó al reiterar que en tres meses entrará en operación la nueva empresa del Estado denominada "Gas Bienestar".

Dijo que hasta ahora ha logrado cumplir su compromiso de que no suban los precios de la gasolina y el diésel, sin embargo en cuanto a los costos en cilindros de gas LP estos se han disparado.

"Hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas y he logrado cumplir en gasolinas, en la luz, el diésel, pero aquí no puedo porque además no hay ninguna razón, nada más es esto. Tenemos un mecanismo, vamos a bajar la utilidad, dejar nada más para los gastos de operación, que ellos se apliquen, lo mismo, vamos a competir", explicó.

AMLO remarcó que estos incrementos al gas LP ha impactado severamente a la economía popular, lo cual, lamentó, no es posible que haya esos aumentos.

"Sobre todo los de pocos recursos, que tienen que estar comprando su cilindro y cada vez que se termina el gas buscar cómo le hacen para conseguir 450, 500 o hasta 600 pesos por un cilindro de 20 y luego también la queja de que 'no me alcanzó el gas, no vino completo'", agregó.

El gobernante del país cuestionó a las empresas distribuidoras de gas LP que controlan el mercado por actuar de esa manera, aprovechando que no hay un precio máximo.

"¿Qué quieren, la libertad del zorro en el gallinero? Eso ya no. Vamos a dejar en estado de indefensión a la gente? No", insistió al destacar que "tienen todo el mercado y hacen lo que quieren, y ¿el Estado dónde está, quieren que se diluya y nada más quede el mercado?, no, eso era antes.

Continuó: "¿Quieren que el Estado nada más esté entregándoles concesiones, los bienes de la nación y que no promueva el desarrollo y no cumpla su responsabilidad social, no, eso era con el neoliberalismo, ya es distinto".

"No es un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil, aquí no es ya solo Pemex va a vender y distribuir el gas, no, van a seguir, pero ya se pasaron. ¿Vamos a estar aquí escuchando todos los lunes 'Gas Nieto es el que vende más caro en Azcapotzalco'. ¿Y qué, estamos pintados o qué?", expresó molesto.

ntb