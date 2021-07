AMLO: No habrá reforma fiscal que implique más impuestos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que no habrá reforma fiscal para aumentar impuestos, ya que gracias a la política de austeridad y combate a la recaudación, hay recursos suficientes para impulsar programas sociales, además de que este año habrá buen crecimiento económico.

"No va a haber reforma fiscal, porque cuando se habla de reforma fiscal, ¿qué es lo que se entiende? aumentos de impuestos, pues no va a haber aumentos de impuestos, porque no se necesita afortunadamente", aseguró.

AMLO manifestó que incluso el crecimiento económico que habrá en los próximos meses, ayudará a que su administración no requiera de una reforma fiscal que aumente los gravámenes en el país.

"Es cosa de continuar con el combate a la corrupción, no permitir la corrupción, la austeridad republicana, esa es la fórmula y alcanza el presupuesto", aseveró tras resaltar la reciente compra de la refinería Deer Park en Houston, Texas, a la empresa petrolera Shell.

"No es para presumir pero salimos de compra, acabamos de comprar una refinería; están bien las finanzas públicas porque no hay corrupción, no hay gastos superfluos, no hay derroche ni lujos, no tenemos problema", añadió.

AMLO presentó en la conferencia de prensa mañanera, la recaudación de impuestos de enero al 7 de julio, que suman dos billones 286 mil millones de pesos, más de 200 mil millones a lo obtenido en 2020 que fueron dos billones 79 mil millones.

"Estamos arriba de lo que se estimó en la Ley de Ingresos para este año, por eso va a alcanzar para el gas, no hay problema", puntualizó el jefe del Ejecutivo federal.

