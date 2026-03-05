Titular de Defensa de EU advierte que los cárteles son una amenaza existencial

Imagen temática para ilustra el tema de los cárteles en México.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó este jueves una advertencia de proporciones históricas: el poder que los cárteles del narcotráfico han acumulado sobre ciudades, territorios e infraestructura estratégica no es un problema de seguridad ordinario, sino una amenaza existencial para Estados Unidos y para el conjunto de las naciones americanas.

El llamado se produjo en la apertura de la primera Conferencia Anti-Cárteles en las Américas, celebrada en Miami ante delegados de al menos 16 países de la región.

El evento, organizado bajo el auspicio del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, reunió a representantes de naciones aliadas de Washington en lo que se perfila como el primer gran esfuerzo multilateral de la administración Trump para construir un frente regional contra el crimen organizado transnacional.

“El presidente Donald Trump entiende que las amenazas de hoy en contra de la seguridad fronteriza y de franjas de terreno clave en nuestro hemisferio son asuntos existenciales para nuestra nación y para todos ustedes”, afirmó Hegseth ante los delegados congregados en la sede del Comando Sur.

Pete Hegseth refirió que cuando organizaciones criminales se apoderan de recursos de infraestructura estratégicos, poblaciones enteras o ciudades situadas cerca de las fronteras y costas estadounidenses, o cuando se benefician de flujos masivos de migración irregular, el daño trasciende las fronteras nacionales.

Con ese argumento, Pete Hegseth instó a los países presentes a abandonar la postura defensiva. “Ustedes también pueden y deben tomar la ofensiva contra los narco-terroristas”, declaró.

Al término de las sesiones, Guyana, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá y Trinidad y Tobago, suscribieron una declaración conjunta anti-cárteles.

El Comando Sur, sin embargo, no confirmó si México participó en el encuentro, una ausencia que no pasó desapercibida dado el papel central que el país juega en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos.

La conferencia se realizó a unos días de que Donald Trump convoque en la misma ciudad una cumbre con mandatarios y líderes electos latinoamericanos afines a su visión política, entre ellos los presidentes de Argentina, El Salvador y Ecuador, para tratar asuntos de agenda regional común.

